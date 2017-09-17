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17 Eylül 2017 12:39

Dilovası’nda okular tertemiz

Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda genel temizlik çalışması yaptı.

Dilovası’nda okular tertemiz

17 Eylül 2017 12:39


Dilovası Belediyesi 2017-2018 Eğitim ve Öğretim sezonu öncesinde öğrencilerin temiz bir ortam da eğitim almalarını sağlamak amacıyla temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediliyor. Şehir merkezinde ve mücavir alanında bulunan bütün okulların bahçe ve okul çevresini temizlenerek öğrencilere temiz bir ortam sağlandı. Bu kapsamda tüm okulları temizleyen Dilovası Belediyesi ekipleri, öğrencilere tam bir hijyenik ortam sağladı.


Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda köşe bucak temizlenen okullar tertemiz hale getirilerek okul yönetimine teslim edildi.




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