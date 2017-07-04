Dilovası’nda seyir tepesi yakında hizmete açılıyor

Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen meclis toplantısında gündeme dair konuşma yapan Başkan Toltar, "Mübarek ramazan ayını hep birlikte idrak ettik ve ardından güzel bir bayram yaşadık. Ancak bizler burada bu güzellikleri huzur içersinde yaşarken Doğuda, Güneydoğuda üzüntü verici olaylar yaşanmakta ve evlatlarımız bizlerin güvenliği ülkelerinin huzuru için şehit olmaktadır. Bu ülkenin kardeşliği için, geleceği için, bayrağı için hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize şifalar diliyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin inşallah. Bizler bu ülkede güçlü bir şekilde ayakta durabiliyorsak güçlü bir Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve Başbakanımızın dirayetli duruşlarındandır. Allah onları başımızdan eksik etmesin" dedi.

Yaklaşık 3,5 yıldır ilçeye hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Toltar, "Güzel eserler bırakmaya çalışıyoruz. İnşallah kalan süremizde de ilçemize bir değer katmış oluruz. Eğitimden, sağlığa, kültürden sanata, spora elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Kısa bir süre sonra Bayraktepe ve Diliskelesi Seyir Tepe Parklarımız halkımızın hizmetine girecektir. Ramazan ayı boyunca halkımızla gönül sofralarımızda buluştuk. İhtiyaç sahibi binlerce insanımıza ramazan boyunca elimizden geldiğince destek olduk" diye konuştu. Gündeme dair konuşmasının ardından 9 maddelik gündem maddesine geçen Başkan Toltar, gündem maddelerini teker teker okudu. Gündemde yer alan Tavşancıl Hizmet Binasının Milli Eğitim Müdürlüğüne mülkiyeti belediyede kalmak kaydıyla 10 yıllığına devir edildi.

Mecliste ayrıca Plan Proje Müdürlüğünün tekrar kurulması ile ilgili gündem maddesi meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Plan Proje Müdürlüğü kısa bir süre sonra tekrar faaliyete başlayacak. Kalite yönetiminin sağlanması adına bazı müdürlüklerde görev ve çalışma yönetmelikleri değiştirilemesi talebi de meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca Başkan Toltar, göreve gelmesinin ardından yaptığı görev değişiklikleri kapsamında vekaleten göreve getirdiği Başkan Yardımcısı Fazıl Polat’ın asaleten atandığına dair meclis üyelerine bilgi verdi.