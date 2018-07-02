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02 Temmuz 2018 15:24

Dilovası’nda sünnet heyecanı başladı

KOCAELİ(İHA) – Dilovası Belediyesinin düzenlediği geleneksel sünnet şöleninde sünnet edilecek 300 çocuğun, ön muayeneleri yapıldı.

Dilovası’nda sünnet heyecanı başladı

02 Temmuz 2018 15:24


Dilovası’nda düzenlenecek şölende sünnet edilecek 300 çocuk, sünnet töreni öncesinde ön muayeneden geçiriliyor. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. A. Nadir Tosyalı tarafından ön muayeneleri yapılan sünnet çocuklarına sağlık yönünden olumsuz olanların tedavi süreci başlatılarak sünnete hazır hale getiriliyor. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar çocukların ve ailelerin sünnet heyecanını şimdiden yaşamalarını görmenin mutluluğunu taşıdığını belirterek, “Yavrularımızın sünnetlerini çok yakın bir zamanda yaptıracağız. Yavrularımızın sünnetlerinin sağlıklı olması için ön muayeneden geçirilmesi sağlanmış, sağlık sorunları olanların tedavi süreçleri böylelikle hemen başlatılmıştır. Sonrasında da büyük bir sünnet şöleni ile çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğunu taçlandırmış olacağız. Amacımız, sosyal belediyecilikte de Dilovası’nı arzulanan ve istenilen zirve noktalara taşımaktır” dedi.




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