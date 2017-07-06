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06 Temmuz 2017 11:29

Dilovası’nda yeşil alanlar bakımdan geçti

Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yeşil alan çalışmalarına devam ediyor.

Dilovası’nda yeşil alanlar bakımdan geçti

06 Temmuz 2017 11:29


Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen düzenleme çalışmaları kapsamında, kent merkezinde bulunan parklarda çim biçme çalışmaları yapılıyor. İlçe merkezindeki çimli alanlarda çim biçme çalışmaları yapılırken, Bu kapsamında çeşitli nedenlerle zarar görmüş yeşil alanda yeniden düzenleme yapılarak tohum çim ekimi ve ağaç dikimi gerçekleştirildi.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “İlçemiz merkezinde çalışan ekiplerimiz çim ekme ve biçme çalışmalarına devam ediyor. Havaların ısınması ile birlikte yeşil alanlardaki çalışmalarımız hız kazanmıştır. Ekiplerimiz ilçe merkezindeki mahallerde eş zamanlı olarak çalışarak vatandaşlarımızın daha güzel ve daha yeşil bir Dilovası’nda yaşamaları için çalışmalarına devam ediyor” dedi.




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