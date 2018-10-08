Dilovası'nda zabıta ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor

Dilovası Belediyesi Zabıta ekipleri, son zamanlarda kur artışını fırsat bilerek haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirdi. Zabıta ekipleri, özellikle marketlerde denetim yaparken, yerli ürünlerdeki fiyat etiketlerindeki artışları kontrol etti. Ayrıca 3 Ekim 2018 itibari ile kullanılması zorunlu hale gelen yerli üretim logolarının da kullanılıp kullanılmadığı denetlendi. Zabıta ekipleri, usulsüzlük tespit edilmesi halinde konuyu Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kurullarına bildireceklerini belirtti.

, gerek vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirmek ve gerekse kur artışına bağlı olarak fahiş fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerin devam edeceğini belirten Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar "Stokçuluk ya da fahiş fiyatlar ile haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı gereken yasal yaptırımlar uygulanacak. Zabıta ekiplerimiz kent merkezinde bulunan marketlerin raflarındaki ürünlerin üretim koşullarını, fiyat etiketlerini, etiket ve kasada fiyat farkı olup olmadığını kontrol ediyor. Amacımız, stokçuluğun önüne geçmek ve vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumaktır” dedi.

50 bin TL'ye kadar ceza kesilebileceğini belirten Toltar, “Zabıta biriminde bulunan arkadaşlarımız, ürünlerin üzerinde etiketler bulunup bulunmadığına bakarak, eski fiyatlarla yeni fiyatları karşılaştırıp, en son ne zaman fiyat artışı yapıldığını tespit ediyor. Ürünlerin üzerinde yerli üretim logoları var mı, yok mu bunları kontrol ediyor. Ürünlerin gramaj kontrollerini de yapıyorlar. Olumsuz bir durum tespit edilirse konu Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kuruluna gönderiliyor. İlgili kanun ve yönetmeliklere riayet etmeyen yerel firmalara 5 bin TL'ye kadar, ülke çapında hizmet veren firmalara ise 50 bin TL'ye kadar cezalar veriliyor" diye konuştu.