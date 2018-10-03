Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele'de yapılan ve inşası devam eden Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin çalışmaları dış mantolama çalışmaları ile devam ediyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin yapımına hızla devam ediliyor. Tamamlandığında alanında uzman din adamlarının yetiştirileceği merkez, İlahiyat Fakültesi'nden sonra din adamlarına master ve doktora seviyesinde eğitim verecek. İnşaat çalışmaları devam eden yapının zemin ve birinci katında alçıpan asma tavan ve alüminyum asma imalatları devam ederken doğrama montajları tamamlandı. Birinci katta ayrıca granit seramik imalat işleri de sürdürülüyor.

Kentin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, din adamlarının eğitimlerine yönelik yapımını gerçekleştirdiği merkezin, ikinci bodrum katı ile birinci katında saten ve boya imalatları ve alüminyum doğrama cam montajı gerçekleştiriliyor. Birinci katta devam eden alçı sıva imalatları ile birlikte ıslak hacim duvar seramik işleri de yürütülüyor. Binanın ön ve arka cephesinden mantolama ve dış cephe boyası imalatları sürdürülüyor. Yapının merdiven korkulukları da yerlerine yerleştirilmeye başlandı. Bilgisayar odaları PVC zemin kaplaması altı self leving şap imalatı yapılan binada yangın butonları da montajlanıyor. Asansör için kabin montajına ise ilerleyen günlerde başlanacak.

12 bin 470 metrekare alanda gerçekleştirilen proje toplam 9 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip. Yapının zemin katında 9 derslik bulunacak. 3 adet çalıştay bölümünün yer alacağı zeminde bekleme salonu ve idari birimler olacak şekilde planlandı. Yapının birinci katında ise kütüphane, 11 adet sınıf ve 6 adet çalıştay bölümü olacak. 4 kat olarak inşa edilen yapının birinci bodrum katına alt meydandan girişte bulunacak. Bodrum katta mutfak, yemekhane, 8 adet öğretim görevlisi odası, öğretmen odası, bilgisayar odası ve kantin olacak. İkinci bodrum katında sığınak, 330 kişilik konferans salonu, mekanik ve elektrik teknik odalar bulunacak. Cephede ise yüksek dayanımlı beton malzeme kullanılması planlanıyor.