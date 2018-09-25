Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, otomobili ile ağaca çarparak durabildi. Hastaneye kaldırılan vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Donanma Komutanlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tersane Komutanlığına gelen Tayfun Sarıkaya isimli vatandaş seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Sarıkaya, yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıkaya'nın kalp krizi geçirdiği belirlenerek hemen tedavi altına alındı. Sarıkaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.