Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaptığı kazada öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücünün kullandığı servis aracı, belediyeye ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan servis sürücüsü 45 dakika süren kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Kaza sabah 07.30 sıralarında İzmit Kuruçeşme Mahallesi mevkii, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 P 9228 plakalı yolcu taşıma şirketine ait servis sürücü Zeki Genç, seyir halinde direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sürücünün kontrolünden çıkan servis aracı, Kuruçeşme ışıklar mevki'inde belediyeye ait Mehmet Han idaresindeki 41 UP 742 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis sürücüsü Genç, araç içinde sıkışarak yaralandı.

45 dakika kalp masajına rağmen kurtarılamadı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücünün kalbinin durduğunu fark eden sağlık ekipleri, Genç'i sedyeye koyulduğu andan itibaren kalp masajı yapmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kalp masajı yapılarak ambulansa alınan sürücü, 45 dakika süren kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

“Kalbini tuttu güm diye girdi”

Kaza anını yol kenarında beklerken gören Ayşin İbek adlı yaya, “Arabaylaydı, tam gelirken birden kalbini tuttu, güm diye girdi zaten. Sürücüyü gördüm yoldaydım, kapısı da açıktı. Ambulansı ve itfaiyeyi aradım. İlk de ben koştum yardıma” dedi.

“Bir sağa bir sola gidiyordu anormallik hissettim”

Kazadan önce 50 metre geride Genç'in kullandığı aracın yanından geçtiğini söyleyen belediye otobüsü sürücüsü Mehmet Han, “Kuruçeşme ışıkları geçtim, durağa giriyordum, zaten hiç fren izi yok. Olduğu gibi geldi vurdu arkadan. Ne olduğunu da anlayamadık. Şahsı daha önce geçtim. Orta şeritten sağa sola gidiyordu. Baktım sigara içiyor direksiyonda. Yola sığmıyordu, orada bir anormallik hissettim. Göğsünü tutuyormuş, bir rahatsızlığı varmış herhalde. Aracımda 15-20 kişiye yakın insan vardı. İnsanlar bir anda öne doğru geldi. Ama yaralı yok” diye konuştu.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı

Hayatını kaybeden sürücü ambulansla özel hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.