Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesine konforlu ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kentin gerekli görülen yerlerinde alternatif ulaşım güzergâhları oluşturuluyor. Başiskele Yuvacık bölgesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında Kullar ve Yuvacık’ı birbirine bağlayan Hürler Caddesi’nin (Ortadil Yolu) devamı olarak Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ve bölgesine ulaşım için yeni bir yol oluşturuldu.

Kullardan kestirme bir şekilde Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Yuvacık bölgesine ulaşım sağlayan bin 200 metre uzunluğundaki yol iki çıkış bir iniş olarak düzenlendi. 8 metre genişliğindeki caddenin bir tarafı 4 buçuk metre genişliğinde bisiklet ve yürüyüş yollu, diğer tarafı 2 buçuk metre bisiklet ve yürüyüş yollu şeklinde yapıldı. Yolun tamamına yaklaşık 3 bin 500 ton sıcak asfalt serildi. Yol zeminine ise yaklaşık 4 bin 830 ton asfalt altı malzeme döküldü. Çalışmaları tamamlanarak hizmete giren Hürler Caddesi (Ortadil Yolu) Yuvacık’a ulaşım için de alternatif bir yol olarak kullanılıyor.