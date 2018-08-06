Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 10:26

Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesine konforlu ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bölgesine ulaşım sağlayan Ortadil yolunun çalışmalarını tamamladı.

Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesine konforlu ulaşım

06 Ağustos 2018 10:26


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kentin gerekli görülen yerlerinde alternatif ulaşım güzergâhları oluşturuluyor. Başiskele Yuvacık bölgesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında Kullar ve Yuvacık’ı birbirine bağlayan Hürler Caddesi’nin (Ortadil Yolu) devamı olarak Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ve bölgesine ulaşım için yeni bir yol oluşturuldu.


Kullardan kestirme bir şekilde Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Yuvacık bölgesine ulaşım sağlayan bin 200 metre uzunluğundaki yol iki çıkış bir iniş olarak düzenlendi. 8 metre genişliğindeki caddenin bir tarafı 4 buçuk metre genişliğinde bisiklet ve yürüyüş yollu, diğer tarafı 2 buçuk metre bisiklet ve yürüyüş yollu şeklinde yapıldı. Yolun tamamına yaklaşık 3 bin 500 ton sıcak asfalt serildi. Yol zeminine ise yaklaşık 4 bin 830 ton asfalt altı malzeme döküldü. Çalışmaları tamamlanarak hizmete giren Hürler Caddesi (Ortadil Yolu) Yuvacık’a ulaşım için de alternatif bir yol olarak kullanılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç