Kocaeli'de “Uluslararası Öğrenciler Evinize Hoşgeldiniz” programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “2017 yılında Amerika'nın yaptığı yardım ve kalkınma yardım miktarları 6.7 milyarken, Türkiye'nin yaptığı yardım miktarı 8.1 milyar dolardır” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından yabancı ülkelerden Kocaeli'ye üniversite eğitimi için gelen öğrenciler için düzenlenen “Uluslararası Öğrenciler Evinize Hoşgeldiniz” programına katıldı. İzmit'te bulunan bir restoranda düzenlenen törene Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükeşehir Belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yabancı öğrencilerin Türkçe şarkıları seslendirdiği program renkli görüntülere sahne oldu.

“Buradakilerin daha mükemmellerini kendi ülkelerinize taşıyacaksınız “

Törende ilk olarak konuşan Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yabancı ülkeleri Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Burada öğrendikleriniz kendi ülkenize taşımak idealinde olacaksınız. Buradakilerin daha mükemmellerini kendi ülkelerinize taşıyacaksınız. Bu anlamda sizlere inanıyor, güveniyor ve sizleri seviyoruz. Sizlerin de Türkiye'yi, Kocaeli halkını çok sevdiğinizi biliyoruz” dedi.

"Öğrencilerimiz sadece bilgi olarak değil, diğer yönlerden de kendilerini geliştirebilecek düzeyde”

Kocaeli'nin sanayi kenti olma özelliğinin yanında bir öğrenci şehri de olduğunu ifade eden Vali Hüseyin Aksoy ise, Kocaeli'nin sanayi kentinin yanı sıra, bir eğitim kenti olduğunu ifade ederek, “Böylesine önemli bir kentte eğitim gören öğrencilerimiz sadece bilgi olarak değil, diğer yönlerden de kendilerini geliştirebilecek düzeyde. Farklı ülkelerden gelen insanların bir arada bulunarak bu kültürlerini paylaşmaları varsa ön yargılarını yıkmaları açısından da önem taşıyor. Bu yönüyle Kocaeli'de en güzel ev sahipliği yapma adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önderliğinde bütün kurum ve kuruluşların iş birliğinde bu çalışmalar yürütülüyor” diye konuştu.

"Birleşmiş Milletler ve barışı önlesin, sorunlara çözüm bulsun diye kurduğumuz uluslararası örgütler yetersiz kalıyor”

Programda son olarak konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Elbette kendileriniz geliştirip ülkelerine hizmet edeceksiniz. Sizden sadece ülkeleriniz bir şey beklemiyor, dünya insanlığı sizlerden çok şey bekliyor. Çünkü dünyamızda çok büyük savaşlar, zorluklar, savaşlar, terör, evini terk eden insanlar, İslam düşmanlığı var. Kendisinden olmayana hoşgörüsüzlük var. Bugün dünyada küresel bir savaş yok, ama dünya savaşı yok da neden ikinci dünya savaşı sırasında neden bu kadar çok insan evini terk etmek zorunda kalmamıştı? Neden 70 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. Savaşları nasıl durduracağı? Bugün Birleşmiş Milletler ve barışı önlensin, ve sorunlara çözüm bulsun diye kurduğumuz uluslararası örgütler yetersiz kalıyor” şeklinde konuştu.

“İlişkilerimizi geliştirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz”

Türkiye'nin karşılıklı ilişkilerle çift taraflılık ilkesi ile hareket ettiğini vurgulayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün bir başına ‘Ben varım' diyen Amerika Birleşik Devletleri var, diğer taraftan çok kutuplu dünya oluşturmak isteyen ve çok kutup oluşturmak ülkeler var. Hangisi galip gelecek ve biz ne taraftayız. Türkiye olarak biz çok taraflılıktan yanayız. Ama etkin çift taraflılıktan yanayız. Çifte standartlardan, iki yüzlülüklerden uzak bir çift taraflılıktan yanayız. Geldiğiniz ülkelerin oluşturduğu bölgesel birliklerle, Afrika Birliği'yle, Latin Amerika'daki, Balkanlardaki, Kafkasya'daki ülke ve örgütlerle ilişkilerimizi geliştirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu konuda ve diğer konularda en çok hassasiyet gösteren lider de Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin yaptığı yardım miktarı 8.1 milyar dolardır”

Türkiye'nin ABD'ye göre ülkelere kalkınma konusunda daha fazla yardım yaptığını da kaydeden Çavuşoğlu, “Kalkınma yardımında şuan dünyada açık arayla birinciyiz. 2017 yılında Amerika'nı yaptığı yardım ve kalkınma yardım miktarları 6.7 milyarken, Türkiye'nin yaptığı yardım miktarı 8.1 milyar dolardır. Neredeyse 1 buçuk milyon daha fazla. Hemen hemen her ülkeyle anlaşmamız var. Bir taraftan Maarif Vakfı ile tüm dünyada okullar açıyoruz. Diğer taraftan verdiğimiz burslarla birçok öğrencinin Türkiye'de eğitim görmesini sağlıyoruz. Geçen sene, 2017 rakamlarına göre ülkemizde tüm dünyadan gelen 4 bin 697 öğrenciye burs verdi ve Türkiye'de eğitim görüyorlar. 2002 yılında ülkemizde eğitim alan yabancı öğrenci sayısı binlerle söylenirken, ama geçen senenin rakamlarına baktım, sizin gibi ülkemizde 103 bin öğrenci eğitim görüyor. Bu sayı gelecek senelerde daha da artacak” açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından yabancı öğrenciler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na çeşitli hediyeler verdi. Program bakan Çavuşoğlu'nun öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekmesi ile sona erdi.