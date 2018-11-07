Disleksi öğrencilerden büyüklerine anlamlı mesaj:

Kocaeli'de eğitim gören özel öğrenciler, Disleksi Farkındalık Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için hazırladıkları mesajlarda, "Hedefimiz aynı öğrenme yollarımız farklı" diyerek büyüklerinin kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde disleksiyi aldıkları eğitimle yenen öğrenciler 1-7 Kasım haftasında kutlanan Disleksi Farkındalık Haftası'nda önemli bir başlığa imza attılar. Öğrenciler disleksi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla mesaj yayınladı. Yayınladıkları mesajda tek tek ailelere seslenen çocuklar, “Bu yolda beraberiz. Eğer isterseniz, kaygımı öneler, kendimi kötü hissetmeme yardımcı olursunuz, Hedefimiz aynı öğrenme yollarımız farklı” ifadelerine yer verdiler. Amaçlarının disleksiye farkındalık oluşturmak olduklarını ifade eden çocuklar, ailelerin disleksi sorunu olan çocuklarının eğitim almalarını sağlamaları gerektiğini kaydettiler.

“Disleksi, bilindiği gibi bir hastalık değildir”

Disleksi için mutlaka özel eğitim alınması gerektiğine değinen Uzman Klinik Psikolog Yaprak Özkoşar, “Disleksi, bilindiği gibi bir hastalık değildir. Normal ya da normal üstü çocuklarda da görülebilir. Farklı öğrendikleri için öğrenmekte güçlük çekebilmektedirler. Mutlaka özel eğitim desteği almalılardır. Devletimiz bu konuda ücretsiz olarak destek vermektedir. Özel eğitim kurumlarından aldıkları özel eğitim ve akademik destek onların hayatlarını daha çok kolaylaştırır. Mutlaka bir özel eğitim kurumlarından destek almalarını öneriyoruz” dedi.