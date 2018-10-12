Doç. Dr. Aygül Çelik: "Gripten korunmak için el sıkışmayın"

Dr. Aygül Çelik, enfeksiyonlara neden olan virüs ve bakterilerden korunmanın yollarını anlattı.

Mevsim değişiklikleri ile birlikte havaların soğuması birtakım enfeksiyonların toplumda görülme sıklığını arttırdı. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aygül Çelik toplumda görülme sıklığı artan enfeksiyonlar arasında; üst solunum yolları ve gastrointestinal sistem enfeksiyonlarının ilk sırada yer aldığını söyledi. Doç. Dr. Çelik enfeksiyonlara neden olan virüs ve bakterilerden korunmanın yollarını da anlattı. Çelik, "Havalar bir soğuyor bir ısınıyor. Tam kış geldi derken güneş açıyor, değişen hava koşullarına bünye alışmaya çalışırken hastalıklar kaçınılmaz oluyor. Enfeksiyonlara neden olan virüs ve bakterilerin hastalık yapıcı etkisi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha sık karşımıza çıktığından her bireyin bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için yapması gerekenlere dikkat etmesi oldukça önemli. Düzenli uyku, vitamin, mineral, protein içeriği açısından dengeli beslenme bunların başında geliyor. Yeterli sıvı alımı da vücudun sıvı dengesini sağlamada özen gösterilmesi gereken önlemlerden" dedi.

"5 yaşından küçükler ve 65 yaşından büyüklere grip aşısı"

Bağışıklık sisteminin belirli etkenlere karşı kuvvetlendirilmesi için riskli guruplarda aşıların yapılması gerektiğini belirten Çelik, "Özellikle bu günlerde grip aşısı 5 yaşından küçük çocuklar, 65 yaşından büyükler, hamileler, diyabet, kalp ve böbrek hastalığı ile kronik hastalığı olanlara uygulanmalıdır. Kullandıkları ilaçlar nedeniyle bağışıklığı baskılanmış kişilerin de aşı olması gereklidir. Yaşlılar ve çocuklara özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Kreş, okul ve bakımevi gibi toplu yerlerde daha sık bulunduklarından ve bulaştırıcılık yoluyla salgınlara neden olma potansiyelleri yüksek olduğundan hem kendilerinin hem de çevrelerinin sağlığı açısından bu yaş grubunda aşılamaya dikkat edilmelidir" diye konuştu.

"Hastalanmak istemiyorsanız el hijyenine dikkat"

Ortak kullanım alanlarında el hijyenine daha da dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Çelik, "Virüs ve bakterilerin bulaşması ve kişiler arasında yayılmasında en hızlı yol temas ve bu temasta aracılık eden eller. Bu nedenle etkin el hijyeni sağlamak gerekiyor. Ellerin su ve sabun ile yıkanması çok önemli. Yemekten önce, tuvalet sonrası el yıkama etkenlerin bulaşmasını engellemede en etkin yol. Bu konuda tüm aile bireylerinin, özellikle okul çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi gerekir. Enfeksiyonu olan kişilerle yakın teması kısıtlayarak, özellikle salgın döneminde el sıkışma ve öpüşme gibi bulaşma riski taşıyan davranışlardan vazgeçerek, bu davranışlar sergilenmişse ellerin ağza, burna ve gözlere dokunmadan temas öncesi ve sonrası ellerin yıkanmasına özen göstererek ve bu kişilerle ortak eşya kullanımından kaçınarak kendimizi bulaşabilecek enfeksiyona karşı koruyabiliriz. Kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmamaya dikkat etmeli, zorunlu hallerde ise ortamın taze hava ile sık sık havalandırılmasını sağlamalıyız. Ortak eşya denildiği zaman havlu, çalışma masası, bilgisayar klavyesi, telefonlar ilk akla gelenler ve bunların temizliği konusunda hassas davranmalıyız" şeklinde konuştu.