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20 Haziran 2018 12:30

Doğal ürünlerle organik ekmek yaptılar

Kocaeli Büyükşehir belediyesi bünyesindeki Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, yiyecek ve içecek hizmetleri atölyesinde organik ekmek yaptılar.

Doğal ürünlerle organik ekmek yaptılar

20 Haziran 2018 12:30


Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor. Merkezde yiyecek ve içecek hizmetleri atölyesi bünyesinde eğitim alan 8 öğrenci, öğretmenleri gözetiminde doğal ürünlerin kullanıldığı organik ekmek yaptı. Atölyede, Görkem Eldem ve arkadaşları, fenilketonori hastası olmasından dolayı glütensiz ekmek de yaptı.


Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören fenilketonori Hastası Görkem Eldem, “Ben fenilketonori hastasıyım. Burada arkadaşlarımızla birlikte Ekmek yapıyoruz. Benim ekmeğim özel. Glütensiz ekmek yiyebiliyorum. Kendi ekmeğimi kendim yapıyorum ve fırında pişiriyorum. Ekmeğimin içerisine un, maya ve zeytinyağı ekliyorum. Arkadaşlarıma ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum” dedi.


Merkezde eğitim gören diğer bir öğrenci Betül Önder ise, “Ben buraya mutlu mutlu geliyorum. Öğretmenlerimiz bize burada her şeyi öğretiyor. Ekmek yaparken maya, tuz, un ve sıvı yağ katıyoruz. Sonra hamuru karıştırıyoruz, fırına koyuyoruz ve fırında pişiriyoruz. Daha sonra da servis ediyoruz” şeklinde konuştu.




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