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03 Ağustos 2018 19:50

Doğalgaz kutusunda meydana gelen kaçak bina sakinlerini korkuttu

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir apartmanın doğalgaz kutusunda meydana gelen gaz kaçağı 112 Acil Yardım ekiplerini alarma geçirdi.

Doğalgaz kutusunda meydana gelen kaçak bina sakinlerini korkuttu

03 Ağustos 2018 19:50

Binada mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.


Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Tercümanoğlu Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın doğalgaz kutusunda bilinmeyen bir nedenden meydana gelen patlama sesi sonrasında gaz sızıntısı meydana geldi. Yoğun bir şekilde gaz çıkışının olduğunu gören bina sakinleri, korku içinde evlerinden çıkamayınca 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve gaz firması ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gaz çıkışı olan yere su sıkarak meydana gelebilecek yanma olayına karşı önlem aldı. İtfaiye ekiplerince gaz çıkışının kesilmesi sonrasında binada mahsur kalan 7 kişi tahliye edildi. Binadakilerin tahliye edilmesi sonrasında olay yerine gelen gaz dağıtım şirketi yetkilileri, gaz çıkışının olduğu kutuda tamir işlemleri yaptı.


Olayda binada mahsur kaldıklarını ifade eden bina sakinleri, binanın dışından patlama sesi ile gaz çıkışının olduğunu gördüklerini evde oturdukları sırada kokuyla pencereye çıktıklarını söylediler. Korku içinde dışarı çıkan bina sakinleri, hattan sızan gazın fazla olduğunu dile getirdiler. Vatandaşların tahliye edilmesi sonrasında itfaiye ekiplerince binadaki dairelerin pencereleri açılarak havalandırılmaları sağlandı. Gaz firması yetkilileri ile birlikte olay yerinde gerekli güvenlik işlemleri tamamlayan itfaiye ekipleri bina önünden ayrılırken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.




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