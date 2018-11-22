Doğalgaz kutusunun yanında yanan çöp konteyneri paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde doğalgaz kutusunun yanında alevlerin sardığı çöp konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Bağlar Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan bir doğalgaz kutusunun yanında bulunan plastik çöp konteynerinde ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın soba külü dökmesi neticesinde yangın çıktı. Doğalgaz kutusunun yanında alev alev yanan çöp konteynerini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile kontrol altına alınan yangın, doğalgaz kutusuna sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.