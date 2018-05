Doğan, “Bisiklet kullanımında Avrupa’yı geçeceğiz”

Yahya Kaptan Orta Okulu’nda 237, Edebali Orta Okulu’nda da 220 öğrenciye bisiklet sevinci yaşatan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “2012 yılından beri öğrencilere bisiklet dağıtıyoruz. Şimdiye kadar 70 bin bisiklet dağıttık. Hedefimiz İzmit’te bisiklet girmeyen tek ev kalmamasıdır. Bu hedefe de ulaşacağız. Bisiklet sağlık demek, ekonomi demek, mutluluk demektir, trafik kargaşasına son demektir. Bisiklet kullanımında Avrupa’yı mutlaka geçeğiz. Buna yürekten inanıyorum” dedi.

Başkan Doğan milletin kuruşunu ziyan etmediklerini, rantçılara kaptırmadıklarını da ifade ederek, “Milletin kuruşunu yine millet için harcıyoruz. Para her dönemde vardı. Önemli olan parayı millet için mi harcıyorsunuz, yoksa birilerine mi peşkeş çekiyorsunuz. Önemli olan parayı iyi kullanmaktır. Biz, milletin kuruşunu yine millet için harcadığımız için paranın bereketi bitmiyor. Belediyemizin bütçesini 60 milyon liradan aldık 255 milyona çıkardık. Bu halka hizmet demektir. Hakkı hukuku gözeterek çalışmaya devam edeceğiz. Hiç bir ayrım yapmadan şehrin her tarafını bir tutarak, nerede bir ihtiyaç varsa kaynaklarımızı ona göre kullandık. Biz, her kesin belediyesi ve herkesin belediye başkanıyım” şeklinde konuştu.

Bisiklet dağıtım törenlerinde Yahya Kaptan Orta Okulu Müdürü Hüseyin Gürkaş, Edebali Orta Okulu Müdürü Harun Kargılı, öğretmenler, öğrenciler ile veliler hazır bulundu.