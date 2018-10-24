Doğan, “Cedit'te tarihi bir dönüşüm yaşanıyor”

Nevzat Doğan, Cedit Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Cedit Mahallesi'nde incelemelerde bulun İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleriyle mahalle muhtarı Vedat Yoldaş eşlik etti. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Doğan, esnafı da ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi. Ziyaret sırasında Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki otopark çalışmalarını da inceleyen Doğan, “Bir yandan bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ederken, diğer yandan da mahallemizde kaldırım, asfalt tamirleri, yeşil alan düzenlemelerimiz devam ediyor” dedi.

Yeni devlet hastanesinin milletvekilliği dönemindeki en büyük hayallerinden biri olduğunu da söyleyen Doğan, “Bu hayalimin gerçekleştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Belediye Başkanı olduktan sonraki ilk işimiz de milletvekilliği dönemimdeki hayalimin gerçekleşmesi için süreci yakından takip etmek oldu. Bugün şehrimizde Avrupa standartlarında yeni bir devlet hastanesi var. Her şeyiyle dört dörtlük bir hastane oldu. Otopark ve meydan çalışmasında da sona gelindi. Cedit Mahallemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Bir taraftan kentsel dönüşüm projesi, bir taraftan hastanesi, çevre düzenlemesi ve otoparklarıyla mahallemizde her alanda hizmet var” diye konuştu.