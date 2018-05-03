Doğan, “En büyük gücümüz bize olan inancınız”

Nevzat Doğan, mahalle inceleme gezisine Yenidoğan Mahallesi’nde devam etti.

Başkan Dr. Nevzat Doğan’ın Yenidoğan’daki inceleme gezisine Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri ve mahalle muhtarı Ayhan Karayel eşlik etti. Yenidoğan’da sokakları dolaşıp, vatandaş ve esnaflarla görüşen Başkan Doğan, Yenidoğan Kültür Merkezinin sona yaklaşan inşaat çalışmalarını da inceledi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Doğan, “Bizim en büyük gücümüz sizin bize olan inancınız” dedi.

Mahallede yapılan ve yapılmakta olan projeleri de değerlendiren Belediye Başkanı Doğan, “AK Parti hükümeti ile ülkemiz ve tabi ki şehrimiz hizmetlerle tanıştı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla yaptığımız çalışmalarla her alanda hizmetlerimizi sunuyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimiz bir yandan ülkemizin daha da güçlenmesi için çalışırken diğer yandan da ülkemiz üzerine oynanan oyunları bozmaya ve tüm dünyadaki mazlumların savunucusu olmaya çalışıyor” diye konuştu.

24 Haziran’daki yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sayesinde ülkenin daha hızlı ve daha güçlü adımlar atacağına dikkat çeken Doğan, “Bu seçim, dünyadaki mevcut yapılanma, Türkiye üzerinde oynan oyunlara dur demek için atılan en doğru adımdır. Seçimin batıyı, Amerika’yı, düşmanlarımızı rahatsız ediyorsa doğru yoldayız demektir. Ülkemizdeki istikrarın devamlılığı için, çocuklarımızın geleceği için tarafımız ortak olmalı. Biz halkımıza güveniyoruz” şeklinde konuştu.