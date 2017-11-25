Doğan, "Öğretmenlerimize minnettarız"

Nevzat Doğan, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ev sahipliğinde Kadıköy Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen dev programa, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmazi Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İlçe Milli Eğitim Müdür Ömer Akmanşen, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkan Adayı Betül Yazıcı, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri ve 500’ü aşkın öğretmen katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Bu yaşa gelip de öğretmen-öğrenci ilişkisi yaşamayan kimse yoktur. Belki çocukluğumuzda en kalıcı hatıralarımız öğretmenlerimizledir. Ben ilkokul öğretmenlerimi hiç unutamadım. Öğretmenliği çok kutsal bir meslek olarak görüyoruz, öğretini baştacı yapıyoruz. Siz kıymetli öğretmenlerimiz paha biçilmez bir iş yapıyorsunuz. İyi bir insan yetiştirip, bilgiler verip, kendine çevresine, insanlığa, faydalı bireyler olmasına vesile olmanın karşılığı yoktur. Karşılığında ne verilirse verilsin emeğinizin karşılığı ödenemez” dedi.

Öğretmenlere ayrı bir değer verdiklerini dile getiren Doğan, “Geleneğimizde, göreneğimizde öğretene, ayrı bir önem verilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Başöğretmen olarak birçok sözüyle öğretmeni takdir etmiş, yüceltmiş ve geleceğin hamurunu yoğuranlar olarak görmüştür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan göreve gelir gelmez, eğitim bütçesini savunma bütçesinin ilerisine taşıyacak ilave katkıları sağlayıp o ufku açmıştır. Milletvekilliği dönemimde de her zaman eğitimcilerimizin yanında oldum ve olmaya devam ediyorum. Öğretmenler Odası, çok amaçlı salonlar, Okul Hizmet Masamız, Ailelerin bekleme yerleri, çevre düzenlemeleri, çevreyle ilgili eğitimler, sanatsal faaliyetler, masal okuma seansları gibi birçok konularda okullarımıza destek verdik ve vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Milli eğitimin sadece eğitimcilere bırakılmayacak kadar önemli bir husus olduğunu söyleyen Doğan, “Dileğimiz öğretmenlerimizin özlük haklarının, çalışma koşullarının daha iyi olmasıdır. Biz her zaman sizin emrinizdeyiz. Büyük Türkiye, Türk milleti devler liginde olcaksa, eğitimli, öğretimli nesillerle olacak. Tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, bu vatan, bayrak uğruna, kahramanca, elinde kalemiyle şehit düşen öğretmenlerimizi de rahmetle anıyoruz" diyerek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen bu anlamlı program için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür eden, Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, öğretmenlik mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunun da altını çizdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de Başkan Doğan’a eğitime verdiği destekler ve program için teşekkür etti. Programın sonunda Başkan doğan, eski bir eğitimci olan Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’a, bayan öğretmenler adına Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’na ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’e çiçek takdiminde bulundu.