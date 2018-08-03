Doğan’a Mardin’de coşkulu karşılama

Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket eden Başkan Doğan yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Mardin Havalimanı’na iniş yaptı. Başkan Doğan ve beraberindekiler Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ahmet Odabaş, Kızıltepe Başkan Yardımcısı Cevdet Topal, Kızıltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Müdürü Aydın Mavidemir tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Mardin Havaalanında çiçeklerle ve büyük coşkuyla karşılanan Başkan Doğan havaalanında yaptığı ilk açıklamasında, “İzmit neyse Kızıltepe de o, Mardin neyse Kocaeli de odur. Mardin halkı mutluysa bizler de çok mutluyuz demektir. Mardin Kızıltepe zaten çok çeşitliliği olan bir kent. Bizler de bu çeşitliliğe bir de İzmit pişmaniyesini ekleyelim dedik. Belediyeler arası dostluk, vatanımızın birlik ve beraberlik sağlaması açısından çok önemli. Burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın ardından söz alan Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ahmet Odabaş ise, “Mardin’e geldikleri için öncelikle başkanımıza, milletvekillerine, meclis üyelerine ve tüm İzmit heyetine teşekkür ediyorum. Gerek bizler gerekse halkımız büyük heyecan içerisindeyiz. Tüm dostluk, kardeşlik ve hizmetler için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mardin’e iner inmez ayağının tozuyla temaslarda bulunan Başkan Doğan Mardin Valiliğini ve Kızıltepe Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek ortak yapılan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Her gelişinde şehrin bir başka güzel olduğunu belirten Başkan Doğan, "Genelde hükümetimizin yatırımları, yerelde de sizlerle birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla şehirde güzel işler ortaya çıkıyor. İnsanlarımızın mutluluğu, şehrin ve bölgenin gelişmesi bizleri de mutlu ediyor. İzmit’ten çok selamlar getirdik. Mardin’imiz zaten kendine özgü bir tadı olan şehrimiz, bizde pişmaniyemizle şehrimize farklı tatlar getirdik” şeklinde konuştu.

Doğan ziyaretinde Mardin Valisi Mustafa Yaman’a pişmaniye ve içerisinde kaftan bulunan çerçeve hediye ederken, Vali Yaman ise Doğan’a teşekkür plaketinin yanı sıra Akhisarspor’un formasını hediye etti.