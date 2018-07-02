Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 12:08

Doğan’dan BBP’ye teşekkür ziyareti

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediye Başkanı Dr.

Doğan’dan BBP’ye teşekkür ziyareti

02 Temmuz 2018 12:08

Nevzat Doğan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhur ittifakı üyesi parti temsilcilerine teşekkür ziyaretlerine devam ediyor.


Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Serhat Duyar’a teşekkür ziyaretinde bulunan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “24 Haziran seçimleri kişi ya da parti seçimin ötesinde bir ülkenin geleceğini, bir milletin kaderini etkileyen bir seçimdi, hep birlikte başarılı olduk” dedi.


İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Elgin’inde hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Doğan, “Ülkemizin ve milletimizin geleceği için tarihi öneme sahip çok önemli bir seçim sürecini hep birlikte geride bıraktık. 24 Haziran seçimleri, kişi ya da parti seçimin ötesinde bir ülkenin geleceğini, bir milletin kaderini etkileyebilecek milli bir dönüşüm dönemi olarak niteleyebileceğimiz bir seçimdi. Sonuç başarılı oldu” dedi.


Doğan, “Ülkemiz ve milletimiz için hayati önem taşıyan bu süreçte Cumhur ittifakındaki çalışmalarından dolayı Büyük Birlik Partisi’ne Genel Başkanına, İl Başkanına ve tüm üyelerine teşekkür ediyoruz. Allah bundan sonraki süreçte, milletimizin, devletimizin, İslam’ın daha güçlü yarınlara gitmesinde bu birliğin devamını nasip etsin. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmet ve minnetle anıyoruz. Ülkemize yaptığı katkılar ve mücadeleler için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Başkan Doğan’ın nazik ziyaretinin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Serhat Duyar ise, “24 Haziran seçimlerinin ülkemiz için önemini çok iyi biliyorduk ve bu süreçte Cumhur ittifakı olarak sahada çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Parti teşkilatlarımızın yanı sıra İzmit Belediye Başkanımızın da seçim çalışmalarında büyük katkı gösterdi. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Artık önümüzde ki günlerde ülkemizin önünde ki bütün engeller, bütün vesayet odakları kalkmış olacak. Cumhurbaşkanımız önderliğinde önümüzde ki günlerde ülkemiz ciddi atılımlar yapacak” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç