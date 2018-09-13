Doğan'dan cemevi inşaatında inceleme

Nevzat Doğan, Tavşantepe'deki cemevi inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Doğan'a cemevi inşaatındaki incelemelerine Tavşantepe Cemevi Başkanı Ali Ekber İncesu, Belediye Meclis Üyeleri Veli Beyaztaş ve Birol Sağlam ile mahalle muhtarı İbrahim Efe eşlik etti. İlgililerden inşaatın durumu hakkında bilgi alan Başkan Doğani "Camilere, cemevlerine her zaman destek veriyoruz. Burada çok güzel bir cemevi yapılıyor. İnşaatı ilk günden beri yakından takip ediyoruz. Proje büyük olunca biraz yavaş gitmiş, bunu nasıl hızlandırırız konusunda bilgi alış verişinde bulunduk” dedi.