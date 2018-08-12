Doğan’dan Eryarsoy’a Hayırlı Olsun ziyareti

Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığına atanan Abdullah Eryarsoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti İzmit ilçe yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette birlik beraberlik mesajları verildi.

Ziyarette konuşan Başkan Doğan “Abdullah kardeşimizin İl Başkanlığına atanması sebebiyle kendisine hayırlı olsun dikellerinde bulunmak istedik. 24 Haziran seçimleri öncesi vekâleten almış olduğu il başkanlığı görevini başarıyla sürdürdü. Partimizin ilkeleri ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde tüm belediyeler ve teşkilatlarla uyum içerisinde yürütülen çalışmaların meyvesini Kocaeli 24 Haziran seçimlerinde aldı. Kendisi zaten teşkilatımızın içinde olan, üç dönem partimizin icra kurulunda görev yapmış bir kardeşimizdir. Dünyanın en güçlü sivil toplum kuruluşunun, en güçlü olduğu yerelden biri olan Kocaeli’nde teşkilatın başında olmak önemli bir görevdir. Kendisine bu görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

Teşkilatımız bizim gözbebeğimiz diyerek sözlerine devam eden Belediye Başkanı Doğan “partimiz tüm seçimlerden uyum içerisinde, alnının akıyla çıkmıştır. Ülkemizin bekası adına birçok alanda mücadele verdiğimiz şu dönemde, partimizin de birlik beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bu anlamda yaklaşan yerel seçimlerde de bu birlik ve beraberliğe zarar verecek en küçük şeye bile müsaade etmeyeceğiz. Bu birlik ve beraberlik içinde daha güçlü Türkiye için bizde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Nevzat Doğan ve ilçe teşkilatının ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirten İl Baklanı Eryarsoy’da “AK Parti ve Kocaeli için bir ve beraber olarak çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.