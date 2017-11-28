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28 Kasım 2017 14:24

Doğan’dan Toptancılar Sitesi esnafına ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Doğan’dan Toptancılar Sitesi esnafına ziyaret

28 Kasım 2017 14:24

Nevzat Doğan Kocaeli Toptancılar Sitesi’ni ziyaret ederek esnafla fikir alış verişinde bulundu.


Kocaeli Toptancılar Sitesindeki esnafları ziyaret ederek esnaflara hayırlı ve bol kazançlar dileyen Başkan Doğan’a Muhtar Masası Koordinatörü Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çetin de eşlik etti. Ömerağa Mahalle Muhtarı Adnan Ulusoy’un işyerlerini de ziyaret eden Doğan, çeşitli konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Yaptığı ziyaretlerde toptancıların İzmit için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Doğan, “Toptancı kardeşlerimizin şehrimizdeki ticari hayata çok önemli katkıları oluyor. Bizim de son derece önemsediğimiz bir ticaret alanı. Şehrin ticari hayatının arttırılmasının dışarıdan yeni müşterilerin getirilmesine bağlı olduğunu bilen bir belediyeyiz. Bu amaçla şehrin ticari hayatında herkese yansıyan bir ciro artışının olmasını istiyorsak, şehir dışından şehrimize yeni müşterileri getirmek için çalışmalar yürütmeliyiz. İzmit Belediyesi ve Belediye Başkanı olarak bu konuya sürekli kafa yoruyoruz. Şehrimizi turizme hazırlıyoruz, otellerin, hastanelerin, yeni işletmelerin açılması için her türlü desteği veriyoruz. Yeni yapılan bu hizmet alanlarının hepsi şehrimize dışarıdan gelenlerin, her noktada harcama yapması, yeni ekonomik getiriler demektir” şeklinde konuştu.




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