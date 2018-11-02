Doğanın Enerjisi fotoğraf sergisi halka açıldı

Hayatın her alanına ışık tutmak için yola çıkan Sepaş Enerji'nin, insanın doğayla ilişkisini hatırlatmak amacıyla düzenlediği Doğanın Enerjisi Fotoğraf Yarışması'ndan seçilen fotoğraflar Kocaeli halkıyla buluştu.

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 1 milyon 7 bin kişiye hizmet veren Sepaş Enerji, doğa ve insan temalı bir fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışmada seçilen fotoğraflar, 2-9 Kasım tarihleri arasında Kocaeli'nde bir alışveriş merkezinde sergilenecek. Serginin açılışına Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, yarışmanın Jüri Başkanı fotoğrafçı Coşkun Aral ve jüri üyeleri katıldı. Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, “Sepaş Enerji olarak ana faaliyet bölgelerimiz olan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da, hizmetlerimizin yanı sıra sosyal projelerimizle de var olmanın önemine inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda düzenlediğimiz Sepaş Enerji Doğanın Enerji Fotoğraf Yarışması'na gönderilen en güzel fotoğrafları tüm Kocaeli halkı ile paylaşmak istedik. Dilerim ki sergimizi ziyaret eden tüm Kocaelililer fotoğraflardan bizim kadar etkilenirler” dedi. Yarışmanın Jüri Başkanı Coşkun Aral da projeden gurur duyduğunu belirterek, “Fotoğraf sanatı bir araçtır. Ancak bu araçla ortaya çıkan değerler kalıcıdır. Böylesine güzel bir projede yer almaktan büyük bir memnuniyet duydum” diye konuştu.

Sepaş Enerji'nin düzenlediği Doğanın Enerjisi fotoğraf yarışması kapsamında Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'den binlerce fotoğraf gönderildi. Eserler fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Akça, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, akademisyen Burak Savçın ve Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz'dan oluşan jüri tarafından değerlendirilerek, ilk üç belirlendi. İlk üç fotoğrafın sahibi eylül ayında Coşkun Aral ve İzzet Keribar ile birlikte Kapadokya'da 3 gün geçirerek birbirinden güzel fotoğraflara imza attı. İlk olarak Kocaeli'nde başlayan sergi, 9-16 Kasım tarihleri arasında Sakarya Serdivan Alışveriş Merkezi'nde, 17-23 Kasım tarihleri arasında ise Bolu 14Burda Alışveriş Merkezi'nde bölge halkıyla buluşacak.