“Doğanın Enerjisi” fotoğraf yarışmasında ilk üç belirleniyor

“Hayatın her alanına ışık tutmak için yola çıktık” amacı ile çalışmalarını sürdüren Sepaş Enerji’nin düzenlediği “Doğanın Enerjisi” temalı fotoğraf yarışmasında jüri üyeleri bir araya geldi. Binlerce kişinin doğa ile insan arasındaki enerji alışverişini fotoğrafa aktardığı yarışmada jüri üyeleri en beğendikleri ilk üç fotoğraf sahibini seçecek.

Başkanlığını duayen fotoğrafçı Coşkun Aral’ın üstlendiği jürinin diğer isimleri de fotoğraf sanatının usta isimlerinden oluşuyor. Coşkun Aral’ın yanı sıra, fotoğrafçı İzzet Keribar, fotoğrafçı Burak Savçın, Kocaeli Üniversitesi iletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Akça ve Sepaş Enerji Genel Müdür Vekili Çağrı Poyraz’dan oluşan jüri, gelen binlerce fotoğrafa tek tek inceleyerek yarışmanın özünü en iyi yansıtan ilk üç fotoğrafı seçecek. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleşen jüri buluşmasında yapılan değerlendirmelerin ardından belirlenecek isimler 24 Temmuz tarihinde açıklanacak.

24 Temmuz’da açıklanacak olan dereceye giren ilk üç isim, Eylül ayında Coşkun Aral ile birlikte Kapadokya’ya giderek fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenecek. İlk üç kişiye ayrıca Sepaş Enerji tarafından para ödülü de verilecek. Birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye ise bin TL para ödülünün olduğu yarışmada, gönderilen fotoğraflar arasında seçilenler Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da sergilenecek.