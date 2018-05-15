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15 Mayıs 2018 14:59

”Doğanın Enerjsisi” fotoğraf yarışmasına katılım için sona yaklaşılıyor

Sepaş Enerji tarafından düzenlenen “Doğanın Enerjisi” konulu fotoğraf yarışmasında son gün olan 20 Mayıs’a az bir süre kaldı.

”Doğanın Enerjsisi” fotoğraf yarışmasına katılım için sona yaklaşılıyor

15 Mayıs 2018 14:59


Sepaş Enerji tarafından düzenelnen “ Doğanın Enerjisi” fotoğraf yarışmasının katılım için belirlenen 20 Mayıs’a çok az aman kaldı. İnsan ile doğa arasındaki enerji alışverişine vurgu yapmayı hedefleyen Sepaş Enerji, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’dan 18 yaşından büyük herkesin çektiği fotoğrafları bekliyor.


Duayen fotoğrafçı Coşkun Aral’ın önderliğinde düzenlenen fotoğraf yarışmasında, doğanın insanlığa verdiği enerjiyi fotoğraf sanatıyla en iyi anlatan üç kişi özel ödüllerin sahibi olacak. Eylül ayında Kapadokya’ya giderek Coşkun Aral’dan fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenme fırsatı yakalayacak ilk üç kişiye ayrıca Sepaş Enerji tarafından para ödülü de verilecek. Birinciye üç bin TL, ikinciye iki bin TL ve üçüncüye bin TL para ödülünün olduğu yarışmada, gönderilen fotoğraflar arasında seçilenler Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da sergilenecek.




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