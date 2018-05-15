Sepaş Enerji tarafından düzenelnen “ Doğanın Enerjisi” fotoğraf yarışmasının katılım için belirlenen 20 Mayıs’a çok az aman kaldı. İnsan ile doğa arasındaki enerji alışverişine vurgu yapmayı hedefleyen Sepaş Enerji, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’dan 18 yaşından büyük herkesin çektiği fotoğrafları bekliyor.

Duayen fotoğrafçı Coşkun Aral’ın önderliğinde düzenlenen fotoğraf yarışmasında, doğanın insanlığa verdiği enerjiyi fotoğraf sanatıyla en iyi anlatan üç kişi özel ödüllerin sahibi olacak. Eylül ayında Kapadokya’ya giderek Coşkun Aral’dan fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenme fırsatı yakalayacak ilk üç kişiye ayrıca Sepaş Enerji tarafından para ödülü de verilecek. Birinciye üç bin TL, ikinciye iki bin TL ve üçüncüye bin TL para ödülünün olduğu yarışmada, gönderilen fotoğraflar arasında seçilenler Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’da sergilenecek.