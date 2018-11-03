Dolandırıcı olduğu iddia edilen Azeri gelin, maddi ve manevi dava açmaya hazırlanıyor

Avukatı aracılığıyla dava açacağını da belirten Azeri gelin gözyaşları içinde, damat adayının tüm Azeri kadınlardan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Sivas'ta yaşayan 32 yaşındaki İsmail Doğan, akraba tavsiyesi üzerine Kocaeli Karamürsel'de yaşayan 26 yaşındaki Gülnar Daşdemirova ile iki ay önce dini nikah yaparak evlendi. Doğan'ın iddiasına göre, evlendikleri günden sonra Daşdemirova sürekli çeşitli sebeplerle para talep etti. Doğan, resmi nikah yapmak istediğinde ise iddiaya göre, Daşdemirova hastalandığını iddia edip evini terk etti. Daşdemirova'ya ödediği paralar ile 60 bin TL zararı olduğunu ileri süren Doğan, Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından hakkındaki iddiaları reddeden Gülnar Daşdemirova ise işi var denilen damat adayının işinin olmadığını ve kendisine sık sık hakaretler ettiğini görünce evlenmekten vazgeçtiğini iddia etti.

Verilen sözler gerçekleşmeyince ayrılmak istedi tehdit edildi

Düğün öncesinde Doğan'ın işinin olduğunu, maddi olarak iyi durumda olduğunu, dini bütün bir insan olduğunun söylenerek tanıştırıldığını söyleyen Daşdemirova, Sivas'a gittikten sonra söylenen her şeyin yalan olduğunu gördüğünü ifade etti. Doğan'ın işsiz olduğunu ve ailesiyle aynı evde kaldıklarını söyleyen Daşdemirova, kendisine sürekli hakaret ettiği için girdiği psikolojik bunalım sonrası evlenmekten vazgeçtiğini iddia etti. 9.5 yıllık evliliği sonrası boşandığını erkek tarafına bildirdiğini ve Doğan'ın ailesinin buna rağmen evlilikte ısrar ettiğini anlatan Daşdemirova, ayrılmak istediğinde kendisi ve ailesinin tehdit edildiğini söyledi.

“Hiçbir insan karısına hakaret etmez, küfürler etmez”

Bir yakını vasıtasıyla Doğan ile tanışmaya ikna olduğunu söyleyen Gülnar Daşdemirova, “'Senin gibi, sana uygun aileler' denildi. Ben de resmi olarak evlenip ayrıldığımı daha önce bildirdim. ‘Bu bizim için problem değil. Seni beğendik, seni istiyoruz' dediler. 20 gün kendisiyle telefonla görüştük, birbirimizi tanımaya çalıştık. Sakin birine benziyordu. Ben ne istediysem sorduysam ‘Ben de var' dedi. Sonunda zaten her şey yalan çıktı. Dediği gibi bir insan da değilmiş. Hiç sakinliği yoktu asabiydi. Hiçbir insan karısına hakaret etmez, küfürler etmez. Müslüman insan bunu böyle yapmaz. Durup dururken bana iftiralar, ağır laflar söylüyordu. Kendisinin ibadeti yerinde dediler, karıncayı bile incitmez dediler. Ben gittikten sonra bir Cuma namazına bile gittiğini görmedim” dedi.

“60 bini olan insanlar, oğullarına normal bir düğün yapamıyor mu?”

Karamürsel'de yapılan nişanın ardından Sivas'a götürüldüğünü belirten Daşdemirova, “Ben buradan gitmek isteyemiyordum erken. ‘Zaten evlenip ayrıldın, bu kadar beklemeye gerek yok' dediler. Nişan yapıldı Ağustos'un 5'inde. Ailesi geldi, 9'unda beni Sivas'a götürdüler. Sonra düğüne hazırlık vardı. Ben zaten düğün falan istemiyordum. Normal nikah olsun, benim resmi nikahım olsun istiyordum. Eylül'ün 15'inde düğünümüz oldu. Normal bir kafede düğün yapıldı. 60 bin TL alıp yemiş diyorlar. Bu 60 bini olan insanlar, bir oğullarına normal bir düğün yapamıyor mu? Kafede 30-40 kişiyle düğün yapıldı” diye konuştu.

“6-7'de de çıkıp iş bakmaya gittiğini söylüyor, buna çocuk bile inanmaz”

İsmail Doğan hakkında kendisine anlatılan her şeyin yalan olduğunu iddia eden Daşdemirova, “İşi var, oğlumuz çalışıyor, sıkıntımız yoktur' dediler. Bir insan öğlen kalkıyor, akşam 6'ya kadar da oturuyor. Sigarası, telefonu evden çıkmıyor. 6-7'de de çıkıp iş bakmaya gittiğini söylüyor. Buna kim dayanır, buna çocuk bile inanmaz. Zaten soğuk bir ile götürdüler beni. Bütün elbiselerim eşyalarım Azerbaycan'da götürün gideyim onları alıp geleyim diyordum, ona bile götürmediler. Benim boşanma belgem, bekarlığa dair belgem gelmedi ki burada resmi nikahım olsun. Burada ailesine herkese söyledik, buna rağmen göndermediler. Bahaneler uydurdular, eski eşin bizi görür kavga çıkar dediler” şeklinde konuştu.

“Çık, defol git yanıma gelme' dedi annesinin zoruyla benden özür diledi”

Doğan'ın kendisine hakaret ettiğini anlatan Daşdemirova sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazen yanına gittiğimde bile, ‘Çık, defol git yanıma gelme' diye beni uzaklaştırırdı yanından. Sonra annesinin zoruyla benden özür dilerdi. Ailesine ‘Beni sevdiniz, ben de sizden kötülük görmedim ama bazı şeyler var. Verdiğiniz şeyler, olan şeyler tutmuyor, istemiyorum ben. Bu insanla yaşamak zorunda mıyım' dedim. ‘Yok bizden ayrılamazsın, biz seni sevdik. Olamaz biz bu kadar masraf yaptık' dediler. ‘2 tane altın yaptınız bunu da istiyorsanız alın dedim. Bırakın da gideyim' dedim. Yok dediler ama yine de annemlere haber verdim.”

“Benim halime bakın, gelin beni kurtarın ya da ben kendimi öldüreceğim”

“Para verilmesin diye görümcemin ismiyle beni hastaneye götürdüler. Onun ismine bana ilaçlar yazdırdılar. Doktora kendimi anlattığımda bana ağır depresyondasın dedi. İlaçları içtikten sonra da çenem titredi, iştahım kesildi, yataktan kalkamadım. Annemi arayıp konuşmak istedim, telefonu elimden aldılar. Lavaboya girdim telefonumu alıp kız kardeşime mesaj yazdım. Resmimi çekip attım. ‘Benim halime bakın, gelin beni kurtarın ya da ben kendimi öldüreceğim' dedim.”

“Babam ve annemin üstüne yürüdü, ‘Götür, götürebiliyorsan' dediler”

“Ailem geldi, ‘Kızımızı görmeye geldik' dediler. Doğan'ın ailesi, babam ve annemin üstüne yürüdü, ‘Götür, götürebiliyorsan' dediler. Ben kötü olunca yeniden hastaneye götürdü ailem. Orda da serum bağladılar. Babam da gitti hastane polisine haber verdi. Herkes geldi toplandı. Polise şikayet ettim. Polis, ‘Senin resmi nikahın yok. Kimse de seni zorla tutamaz' dedi. Sonra işimiz bittikten sonra oradan çıkarak Karamürsel'e geldik.”

“Ben para isteyen bir insan olsam o bilezikleri de çıkarıp vermezdim”

“Düğünden önce 2 tane bilezik takılmıştı bana. Nişan yüzüm vardı. O bilezikleri de verdim ben. Hatta onun kanıtı var bende video olarak. Eşim olacak o insan annemin elinden telefonu çekip alıyor, ‘Niye çekiyorsun' diye. Bunlar maddi durumları iyi olan insanlar olsaydı gelin aracını bile kendi babamın arabasıyla, kardeşim bizi her yerde götürdü. Ben para isteyen bir insan olsam, en iyi arabayı da kiralardım, en iyi düğünü de yaptırırdım, o bilezikleri de çıkarıp vermezdim.”

“Bizim halkımızdan, Azeri kadınlardan hepsinden özür dilemesi lazım”

“Hakkımda yalan yanlış ifadeler, haberler çıkarıldı doğru olmadan. Bunun için mağdur durumdayım. Bu insanlardan bunu beklemezdim şok oldum. Yalova'dan bir avukatım var, onunla görüştüm gerekli işlemleri yapacak. Bütün kadınlardan, bizim halkımızdan, Azeri kadınlardan hepsinden özür dilemesi lazım.”