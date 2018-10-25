Donanma davasında Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kocaeli’de görülen Donanma Komutanlığı’ndaki darbe girişimi davasında, eski amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli'de görülen Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, eski amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Donanma Komutanlığı mensuplarının yargılandığı davada eski amiraller Hayrettin İmren ile Nazmi Ekici'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.