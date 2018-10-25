Donanma davasında sanıklara 23 kişiye ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Kocaeli'de görülen Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, aralarında Hayrettin İmren ve Nazmi Ekicinin de olduğu 55 sanığa 23'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 36 kişiye müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Donanma Komutanlığı mensuplarının yargılandığı davada eski amiraller Hayrettin İmren ile Nazmi Ekici'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi Hakim Yusuf Sevimli, karar öncesi yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerin ruhu şad olsun. Onların ortaya koyduğu kahramanlıklar sayesinde biz burada yargılama yapabiliyoruz" diyerek sözlerine başladı. Sözlerinin devamında ise Deniz Kuvvetlerinde darbe girişimi olmadığı, gemilerin denizdeki varlığının gemi personelini koruma amaçlı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Sevimli, iddiaların gerçek olmadığını darbe gecesi polis telsizini gasp ederek İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'la görüşen darbecinin Kuleli Askeri Lisesi'nden 2. Tabur Komutanı Yarbay Turgay Ödemiş'in konuşmalarıyla ortaya çıktığını ifade etti.

Yarbay Turgay Ödemiş'in “Anlaşıldı yalancılar. Eğer bütün Silahlı Kuvvetler'in bünyesinde olmasaydı bu hareket, denizde hücumbotlar, havada uçaklar olmazdı. Kendinizi daha fazla kandırmayın” sözleriyle gemilerin denizdeki varlığının darbe amaçlı olduğu ve bazı alt rütbelilerin yanlış tercihleri sonucunda yargılandığını belirten Hakim Sevimli, davaya ilişkin kararları açıkladı.

Kararda mahkeme heyeti yargılanan 55 kişinin açıklanan kararında 23 ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13 müebbet hapis, 3 yardım eden sıfatıyla 8 beraat ve 1 yıldan 26.5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarına hükmetti.