Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 15'i firari, 90 sanığın yargılandığı donanma davasının karar duruşması başladı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 15'i firari, 90 sanığın yargılandığı karar duruşması başladı. Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları'nda kurulan duruşma salonunda 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 17 Ağustos tarihinde görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. 'Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ordudan ihraç edilen amiraller Nazmi Ekici ve Hayrettin İmren, meslekten ihraç edilen askerler ile örgütün mahrem abileri konumundaki 51 kişi hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Cengiz Topel Hava Üssü'nde yaşanan olaylarla ilgili, aralarında eski tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da bulunduğu sanıkların durumlarının, kamera görüntülerinin incelenmemiş, delilerin toplanmamış olması nedeniyle dosyadan ayrılmasını ve ayrıca mütalaa verilmesini talep etmişti. 5 Ekim'e kadar süren duruşmalarda tanık ifadeleri dinledi, sanıklar ve avukatları son savunmalarını tamamladı.

Sabah saatlerinde arasında Gölcük Ana Üst eski Komutanı Hayrettin İmren gibi çok sayıda üst düzey sanığın yargılandığı davanın duruşması sabah erken saatlerde sanıkların duruşma salonuna getirilmesi ile başladı. Duruşmayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye belediye başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri takip etmek için sabah duruşma salonu önünde hazır bulundu. Duruşmada 51 sanığa ağırlaştırılmış muhabbet cezası verilmesi bekleniyor.