Donanma Komutanlığı'daki FETÖ davasında karar: 23'ü ağır 36 kişiye müebbet cezası

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Donanma Komutanlığı'ndaki görevli üst düzey komutanların da aralarında olduğu askerlerin yargılandığı 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan davada sona gelindi. Duruşmada 23'ü ağır toplam 36 kişiye müebbet cezası verilirken, 8 sanığın beraatine karar verildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Donanma Komutanlığı'nda eylemlere katılanlara yönelik açılan 52'si tutuklu, 15'i firari, 90 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 17 Ağustos tarihinde görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, 'Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılanan ve ordudan ihraç edilen amiral Nazmi Ekici ve Tümamiral Hayrettin İmren, meslekten ihraç edilen askerler, örgütün mahrem abilerinin içinde olduğu 51 kişi hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti. Cumhuriyet savcısı, Cengiz Topel Hava Üssü'nde yaşanan olaylarla ilgili, aralarında eski tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da bulunduğu sanıkların durumlarının, kamera görüntülerinin incelenmemiş, delilerin toplanmamış olması nedeniyle dosyadan ayrılmasını ve ayrıca mütalaa verilmesini talep etmişti. 5 Ekim'e kadar süren duruşmalarda tanık ifadeleri dinledi, sanıklar ve avukatları son savunmalarını tamamladı.

Duruşma, verilen aranın ardından bugün yeniden devam etti. Sanıklar arasında eski Tuğamiraller Nazmi Ekici, Hayrettin İmren, Tezcan Kızılelma, örgütün "mahrem abileri", subaylar ve astsubaylar yer alıyor. Sanıklar, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nin bulunduğu alanda Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada son olarak hakim karşısına çıktı. 52'si tutuklu, 15'i firari, 90 sanığın yargılandığı duruşmayı Cumurbaşkanlığı Vekilleri, Avukat Halit Çokan, Avukat Abdullah Yürük ve Avukat Ömer Furkan Yayla, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda sanık yakını takip etti.

Sanıkların son sözlerinin dinlendiği duruşmada salonda bulunan 55 sanığın son sözleri dinlendi. Son sözünü söyleyen sanıkların bir kısmı pişman olduklarını belirtirken, bir kısmı da suçsuz olduklarını iddia ederek, tahliye ve beraat edilmelerini talep edildi. Mahkemeye heyetinden son sözünü söylemek için söz alan amirallerden Hayrettin İmren, darbe girişimi sırasında Genel Kurmay Başkanlığı'ndan gelen sıkıyönetim emrine göre hareket etiğini iddia ederek, “Hain ve terörist değilim. Vatansever Türk evladıyım. Darbe girişimi sırasında Genel Kurmay Başkanlığı imzalı bir kağıtta yazanları uyguladım. Suç işleme konusunda hareket etmedim. Emri sorgulamadım. Vur deyince vururum, öl denince ölürüm. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Ne mutlu Türk'üm” dedi.

Son sözünü söyleyen amirallerden Nazmi Ekici, beraatını isterken, Gürel Kaynak ise, “Pişmanlık duymaktayım. Tesadüfi ve yanlış inanmalarla bunların yanında bulundum. Çok üzgün ve pişman olduğumu dile getiriyorum. Etkin pişmanlık kapsamında ifade verdim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından karar açıklandı. Açıklanana kararla sanıklardan Yakup Dalkılıç, Oktay Aygün, Ümit Kol, Emrah Çoban, Mehmet Sarı, Enver Kılıç, Nazmi Ekici, Hayrettin İmren, Muharrem Aslan, Murat Erdem, İsmet Coşkun, Harun İlaslan, Ahmet Aykut Şevik, Önder Öngör, Mustafa Murat Bardakçı, Sezai Özgür Öztürk, Meftun Metin, Fatih Dalkıran, Ömer Faruk Avcı, Murat Hüdavendigar Bozik, Arif Çırtlık, Ali Kocamanoğlu, Sami Tulgar'ın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına; Fatih Merih Meriç, Emre Kıvrak, Erdal Çetin, Murat Dikkaya, Murat Kabasakal, Salih Yalçınkaya, Kenan Erkalkan, Fetih Ergi'in ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile çarptırılmasına karar verilirken, 8 sanık beraat etti, diğer sanıklar da 1 ila 26 yıl arasında değişen hapis cezası ile cezalandırıldı.

Öte yandan duruşmada 20 kişinin başka dosyadan yargılanmasına devam edilmesine karar verilirken, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 15 firari sanığın yakalanması kararının sürdürülmesine ve haklarındaki kararının sanıkların yakalanması sonrasında verilmesine karar verildi.