Döngeloğlu Darıca'da peygamber sevgisini anlattı

Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde “Peygamber Sevgisi” konulu söyleşi gerçekleşti. Darıcalılar salonu tamamen doldurdular.

Sohbetinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatından kesitler anlatan Döngeloğlu, “Peygamber Efendimizin hayatını öğrenelim, çocuklarımıza öğretelim. Özellikle evlilik hayatımızda Peygamber Efendimizin hayatını kendimize örnek alalım. Hayatımızı dinimizin güzelliklerine göre yaşayalım.Bu güzel akşamda beni sizlerle buluşturan ve bu güzel geceyi yaşamamıza vesile olan çok değerli Belediye Başkanım Şükrü Karabacak'a ve tüm çalışanlara şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Programın ardından Döngeloğlu'na verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden Başkan Karabacak, kendisine bir kahve takımı hediye etti.