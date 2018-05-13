Döngeloğlu, Darıca’da Ramazan ayının önemini anlattı

Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde “Önden Gidenler - Ramazan Ayı” konulu söyleşisi ile Darıcalılarla buluşan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Salonu dolduran vatandaşların ilgi ile takip ettiği söyleşiye Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da katıldı. Söyleşisinde Ramazan ayının önemine değinen Döngeloğlu, “11 Ayın Sultanı Ramazan Ayını en iyi şekilde karşılamak adına müminler olarak hazırlıklı olalım. Peygamber Efendimiz’in hayatını öğrenelim, çocuklarımıza öğretelim. Özellikle evlilik hayatımızda Peygamber Efendimiz’in hayatını kendimize örnek alalım" dedi.

Şeytanın zincire vurulduğu bu mübarek ayda, oruçlarımıza dikkat edelim, sadece ağzımızla değil bütün bedenimizle ibadetimizi yerine getirelim, vakit namazlarımızı ve teravih namazlarımızı kaçırmayalım. Bu mübarek aydan en iyi şekilde istifade etmenin gayreti içinde olalım. Beni bu güzel akşamda beni sizlerle buluşturan ve bu güzel geceyi yaşamamıza vesile olan çok değerli Belediye Başkanım Şükrü Karabacak’a ve tüm çalışanlara şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Programın ardından Döngeloğlu’na verdiği aydınlatıcı bilgilerden dolayı teşekkür eden Başkan Karabacak, kendisine kahve takımı hediye etti.