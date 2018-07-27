Dövüldü, bıçaklandı, kurşunlandı ve kalp krizi geçirdi

S. adlı şahıs, kimliği belirsiz kişilerce bıçaklandıktan sonra silahla yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Derince Yenikent Mahallesi’nde bulunan mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 8 ay önce Körfez ilçesinde sosyal medya üzerinden kendisini subay olarak tanıtıp, arkadaşlık kurduğu kadınların paralarını alan, uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yaptığı iddia edilen Ü.S. adlı şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Mahkeme tarafından serbest bırakılan şahıs dün gece Yenikent mesire alanında oturduğu sırada, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına maruz kaldı. Bir süre darp edilen şahıs, aldığı 3 bıçak darbesi ve kalçasına isabet eden kurşunla yaralandı.

Şahsın yaralı olarak yerde yattığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ü.S. ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı sırasında kalp krizi geçirdiği belirlenen Ü.S., tedavi altına alınırken, olayla ilgili polis ekipleri bir kişiyi sabah saatlerinde gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olay hakkında incelemeyi sürdürdüğü öğrenildi.