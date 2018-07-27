Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 17:21

Dövüldü, bıçaklandı, kurşunlandı ve kalp krizi geçirdi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde sosyal medyada kendisini ’subay’ olarak tanıtarak arkadaşlık kurduğu kadınlara şantaj yaptığı iddiasıyla daha önce gözaltına alınan Ü.

Dövüldü, bıçaklandı, kurşunlandı ve kalp krizi geçirdi

27 Temmuz 2018 17:21

S. adlı şahıs, kimliği belirsiz kişilerce bıçaklandıktan sonra silahla yaralandı.


Olay, dün gece saatlerinde Derince Yenikent Mahallesi’nde bulunan mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 8 ay önce Körfez ilçesinde sosyal medya üzerinden kendisini subay olarak tanıtıp, arkadaşlık kurduğu kadınların paralarını alan, uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yaptığı iddia edilen Ü.S. adlı şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Mahkeme tarafından serbest bırakılan şahıs dün gece Yenikent mesire alanında oturduğu sırada, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına maruz kaldı. Bir süre darp edilen şahıs, aldığı 3 bıçak darbesi ve kalçasına isabet eden kurşunla yaralandı.


Şahsın yaralı olarak yerde yattığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ü.S. ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı sırasında kalp krizi geçirdiği belirlenen Ü.S., tedavi altına alınırken, olayla ilgili polis ekipleri bir kişiyi sabah saatlerinde gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olay hakkında incelemeyi sürdürdüğü öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç