Down sendromlu bireylerin sosyal hayata katılımında ve sosyal işlevsellik kazanmalarında önemli bir köprü niteliğinde olan Down Kafe ile Yuvam Akarca ve Tepeköy'deki emekli evlerinde aşure etkinliği düzenlendi. Belsa B Blok girişindeki Down Kafe'deki görevlilerce hazırlanan aşureler gelen misafirlere ikram edildi. Aşureden Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev'e de ikram edildi.