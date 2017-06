Down Kafe yakında hizmete açılacak

İzmit Belediyesi engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi down sendromlu vatandaşlara özel kafe açıyor. Belsa B Blok girişinde açılacak kafenin hazırlıkları bitmek üzere.

Down sendromlu gençlerin sosyalleşmesi, kendi yeteneklerini keşfederek özgüvenlerinin gelişmesi amacıyla açılacak olan Down Kafe projesini hayata geçireceklerini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri ”Belsa B Blok girişindeki kafede hazırlıklar bitmek üzere. Yakında hizmete açacağımız kafe ile ilgili olarak Özel Eğitim İş Uygulama Merkez’inde öğrenci ve velilere bilgilendirme yapıldı. Down sendromlu çocuklar gerekli eğitimin ardından kafede göreve başlayacaklar” dediler.