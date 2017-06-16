Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 17:27

Down Kafe yakında hizmete açılacak

İzmit Belediyesi tarafından Belsa B Blok girişinde down sendromlu vatandaşlar için özel kafe açılıyor.

Down Kafe yakında hizmete açılacak

16 Haziran 2017 17:27


İzmit Belediyesi engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi down sendromlu vatandaşlara özel kafe açıyor. Belsa B Blok girişinde açılacak kafenin hazırlıkları bitmek üzere.


Down sendromlu gençlerin sosyalleşmesi, kendi yeteneklerini keşfederek özgüvenlerinin gelişmesi amacıyla açılacak olan Down Kafe projesini hayata geçireceklerini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri ”Belsa B Blok girişindeki kafede hazırlıklar bitmek üzere. Yakında hizmete açacağımız kafe ile ilgili olarak Özel Eğitim İş Uygulama Merkez’inde öğrenci ve velilere bilgilendirme yapıldı. Down sendromlu çocuklar gerekli eğitimin ardından kafede göreve başlayacaklar” dediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:01
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!