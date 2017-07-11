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11 Temmuz 2017 11:04

Down Kafeyi Erdoğan açacak

İzmit Belediyesi tarafından Belsa B Blok girişinde Down sendromlular için yaptırılan Down Kafe 12 Temmuz Çarşamba günü açılacak.

Down Kafeyi Erdoğan açacak

11 Temmuz 2017 11:04


Saat 14.00 deki kafenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Bilal Erdoğan’ın yapacağı açıklandı. Down Kafenin engelliler için özel olarak planlandığını belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Engelli dostu belediye olarak şimdiye kadar engellilere yönelik bir çok örnek projeleri hayata geçirdik. Zihinsel engelli bireylerin mesleki rehabilitasyonla iş edindirilerek, üretken bireyler olarak sosyal hayata kazandırılması, vatandaşların engellilerle iletişim kurması ve önyargılarının yok edilmesi amacıyla hazırladığımız Down Kafe’yi kardeşlerimizin hizmetine açacağız. Engelli kişilerin yapabildiklerinin farkına varması ve kendi yeteneklerini keşfetmesiyle birlikte özgüven ve benlik kavramının gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan belediyemiz, meslek edindirme kurslarıyla da Engelli Dostu Belediyecilik anlayışını daha da güçlendirmektedir. Açılacak mekânda engelli bireylerin boş zamanını değerlendirmek ve toplumla bütünleşmesi amacıyla kurslar yer alacak. Özel yavrularımız için böylesi özel bir mekânı hizmete açacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Açılışı Sayın Bilal Erdoğan’ın yapacak olması da heyecanımıza heyecan katıyor” dedi. Başkan Doğan vatandaşları açılışa davet etti.




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