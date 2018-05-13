Dr. Ahmet Uçar, “Abdülhamit Han İslam Dünyası’na El Atmıştır”

Kitap Fuarında Tarihçi Yazar Dr. Ahmet Uçar okurlarıyla Karamürsel Alp Konferans salonunda düzenlenen söyleşi de bir araya geldi.

Yoğun bir ilgiyle devam eden Kocaeli 10. Kitap Fuarı’nda, yazar ve şairler okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi Karamürsel Alp Konferans Salonu’nda, Tarihçi Yazar Ahmet Uçar “İslam Dünyası ve II. Abdülhamit Han” konulu söyleşide kitap fuarı ziyaretçileriyle buluştu. Konuşmasına Abdülhamit Han’ı rahmetle anarak başlayan Tarihçi Yazar Uçar, “Sultan Abdülhamit Han çok önemli ve çok kıymetli bir insandır. Onun dönemiyle ilgili Osmanlı arşivinde 1994 yılında çalışma yapıyorum. Sultan iyi bir eğitim almış bir hükümdar idi. O dönemin gazetelerini okuduğumuzda onun 5 yaşında iken kuranı kerime başlama töreni yapılmıştı. Birçok batı ve doğu dillerini biliyordu” dedi.

Uçar, “Abdülhamit Han’ın en önemli iki özelliği vardır. Birisi zekası, ikincisi ise unutmaması idi. Gördüğü yüzü ve çehreyi unutmazdı. Sultan Abdülhamit çok talihsiz bir dönemde padişah olmuştu. Amcacısı tahtan indirenler önce abisini padişah yapmıştır. Abisinin rahatsızlığından sonra kendisini padişah yapmışlardır. Abdülhamit tahta geçtikten sonra iradeye tam hakim olmamıştı. 7 veya 8 sene sonra idareyi tam olarak ele almıştır. Abdülhamit hanın ilk dönemlerinde kaybedilen toprakların kabahatinin, sultana yüklenmesi haksızlık olur. Çünkü o dönemde İngiliz kaynaklı devlet içerisinde çeteler vardır. Çeteyi temizlemek için ilk taktiği sarayı değiştirmiştir. Dolmabahçe sarayından yıldız sarayına geçmiştir. Yıldız sarayı daha sadedir. Dolmabahçe sarayı daha karmaşıktır. Dolmabahçe sarayında ihanet içerisinde olan birçok kişi bulunmaktadır. Sultan devlete daha hakim olmak ve kendi teşkilatıyla daha sağlam çalışabilmesi için Yıldız sarayına geçmiştir” diye konuştu.

Uçar, “Yıldız sarayı sadece ikinci Abdülhamit hanın değil İslam Dünyasının beyni olmuştur. Sultan Abdülhamit Han İstanbul’u İslam Dünyasının merkezi haline getirmiştir. Müslümanlar hacca gitmeden önce Emirül Müminin İstanbul’da olduğundan İstanbul’u ziyaret ederlerdi. Sultan Abdülhamit Han İslam Dünyasının her yerine sıra sıra el atmıştır. Örnek vereyim. Sultan, Abdülaziz döneminde Ebubekir hoca isminde bir hocayı Güney Afrika’ya gönderiyor. Bu hoca oraya gittiğinde oranın dilini öğreniyor. Arap Alfabesiyle ilk kitabı yazıyor. Sultan Abdülhamit bu kitabı İstanbul’da 3 bin adet bastırıyor. Bu kitapları Güney Afrika’ya gönderiyor. Sultan Abdülhamit Han Çin’in Pekin şehrindeki Müslümanlar için iki alimi gönderiyor. Pekin’deki Müslümanların lideri Abdülkerim Efendi’yi İstanbul’da sarayda ağırlıyor. Daha sonra Çin’de iki tane medrese yaptırılıyor. Asya’nın bir çok yerinde Osmanlı mektepleri bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Uçar “Burmalı Müslümanlar Hicaz Demir yoluna yardımda bulunmuştur. Bunlar Hicaz Demir Yolu Komisyonun kayıtlarında mevcuttur. Hicaz Demir yolu Osmanlı düşmanlarına karşı teknik bir zaferdir. Abdülhamit Han’ın günlük eline ulaşan evrak sayısı 2 bindir. Abdülhamit Han bir Rum’a Paris’te gazete kurdurmuştur. Sultan Avrupa basınını günlük olarak takip ederdi. Avrupa’da Peygamberimize hakaret içerikli piyeslerin oynatılmasına izin vermemiştir” ifadelerini kullandı.