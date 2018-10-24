Dr. Sadık Ahmet Akademi Lise açılıyor

Sadık Ahmet Akademi Lise İzmit 2 Şubesi tanıtım programı 25 Ekim Perşembe günü 14.00'te gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı, lise ve mezun öğrencilere okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında ücretsiz hizmet veren Akademi Lise, hizmet halkasına bir yenisini daha ekliyor. İzmit, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Derince'den sonra yoğun talepten dolayı Dr. Sadık Ahmet Akademi Lise İzmit 2 Şubesi, 25 Ekim Perşembe günü 14.00'te düzenlenecek tanıtım programı ile hizmete girecek.

Dr. Sadık Ahmet Akademi Lise'nin açılışına Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet, Dostluk Eşitlik Partisi Onursal Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Dostluk Eşitlik Partisi Genel Başkanı Halit Gökalp Küçük, Dr. Sadık Ahmet'in dava arkadaşları, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katılacak.

Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi D-100 üzeri eski Real AVM yanı İzmit'te üç katlı bir binada faaliyet gösterecek olan Dr. Sadık Ahmet Akademi Lise, toplam bin 100 metrekare alanda hizmet verecek. 6 derslikli binada, idareci odası, ofis, danışma bankosu, geleneksel sanatlar atölyesi, playstation odası, spor salonu, satranç odası, etüt sınıfı, bilgisayar sınıfı, kütüphane, öğretmenler odası, 2 adet rehberlik odası, 2 adet mescit, kantin ve divaniye bulunuyor.

Dr. Sadık Ahmet Akademi Lise'nin tanıtım programından sonra aynı gün saat 19.00'da Kocaeli Ticaret Odası Konferans Salonu'nda Dr. Sadık Ahmet anısına “Batı Trakya Türkleri ve Dr. Sadık Ahmet” paneli düzenlenecek. Panelde Dr. Sadık Ahmet'in davasını konu alan panelin moderatörlüğünü Ertan Özyiğit yaparken merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık Ahmet, Dostluk Eşitlik Partisi Onursal Başkanı Mustafa Ali Çavuş ve Dostluk Eşitlik Partisi Genel Başkanı Halit Gökalp Küçük konuşmacı olarak katılacak.

Dr. Sadık Ahmet kimdir?

7 Ocak 1947 yılında, Gümülcine vilayetinin küçük Sirkeli köyünde dünyaya geldi. İlköğretimini kendi köyünde, orta ve lise öğrenimini Gümülcine'deki Celal Bayar Lisesinde tamamladı. 1966-67 yılında önce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bir yıl sonra da Selanik Üniversitesi Tıp Fakültesine giren Sadık Ahmet, 1974 yılında bu fakülteden hekim olarak mezun oldu. 1980'li yıllarda Batı Trakyalı Türklerin sorunlarını dünya kamuoyuna duyurma amacıyla 1985 yılında Batı Trakya çapında bir imza kampanyası başlatmıştır. Yaklaşık 15 bin imza ile katılımın oldukça yüksek olduğu bu kampanyanın ardından 8 Ağustos 1986'da tutuklanmıştır. Bağımsız milletvekili olduğu 1990 yılına kadar demokrasi ve insan haklarına dair yürüttüğü kampanyalar sebebiyle birçok soruşturma açıldı ve hapis cezaları aldı. 1991'de Batı Trakya Türkleri'nin ilk siyasal partisi olan Dostluk, Eşitlik ve Barış (DEB) partisini kurdu. Yunanistan'ın getirdiği kasıtlı seçim barajı dolayısıyla 1993'teki genel seçimlere katılmadı. Batı Trakya Türkleri'nin haklarını dünya platformunda ararken bir yandan da Batı Trakya Türkleri'ni iktisaden kalkındırma projeleri üzerinde çalıştı. 24 Temmuz 1995 günü şüpheli bir trafik kazasında hayata veda etti.