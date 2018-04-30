Düğün konvoyuna silah baskını

Gelin arabasında yapılan aramada, kuru sıkı silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Yarımca Atalar Mahallesinde bir düğün konvoyundan silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Körfez ilçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri kısa sürede düğün konvoyunu durdurdu. Gelin arabasında yapılan aramada, Y.S.G isimli şahıstan kuru sıkı silah ile 28 adet fişek ele geçirildi.

Şahıs, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Yarımca Polis Merkezine teslim edildi.