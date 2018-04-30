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30 Nisan 2018 12:07

Düğün konvoyuna silah baskını

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde silah sesleri yükselen düğün konvoyu polis tarafından durduruldu.

Düğün konvoyuna silah baskını

30 Nisan 2018 12:07

Gelin arabasında yapılan aramada, kuru sıkı silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Yarımca Atalar Mahallesinde bir düğün konvoyundan silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Körfez ilçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri kısa sürede düğün konvoyunu durdurdu. Gelin arabasında yapılan aramada, Y.S.G isimli şahıstan kuru sıkı silah ile 28 adet fişek ele geçirildi.


Şahıs, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Yarımca Polis Merkezine teslim edildi.




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