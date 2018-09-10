Düğün yerinde alkol alanları uyaran 2 kişi bıçaklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir çay bahçesinde gerçekleştiren düğünün hemen yan tarafında alkol aldığı iddia edilen şahıslar, kendilerini uyaran 2 kişiyi bıçakladı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Atmosfer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan bir çay bahçesinde gerçekleştirilen düğün törenine gelen vatandaşlar, alanın karşısında bulunan boş alanda alkol alan şahıslardan rahatsız oldu. Şahısları uyarmak isteyen Samet T. (28) ve Mete B. (26) iddiaya göre tanımadıkları kişilerle tartışmaya başladı.

Alkol almayın uyarısını yapan 2 kişiyi bıçakladılar

Büyüyen tartışma sonrasında şahıslardan birisi çıkardığı bıçakla Samet T. ile Mete B.'yi bıçakladı. Vücudunun değişik yerlerine isabet eden bıçak darbeleri ile yaralanan iki kişi kanlar içinde kalırken olayı gerçekleştiren kişiler ise olay yerinden kaçtı.

Yaralılardan birinin durumu ciddi

Çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar vatandaşlar tarafından özel bir araçla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Samet T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, göğsünden ve karın boşluğundan bıçaklanarak yaralanan Mete B'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis kaçan şahısları arıyor

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede detaylı inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından kimliği belirlenemeyen şahısların kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.T. isimli bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Samet T.ve Mete B.'yi bıçaklayan 2 şahısın ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.