Dünya Gençler ve Genç Kızlar Satranç Şampiyonası Gebze’de başladı

Dünyanın satranç ustaları Gebze’de bir araya geldi. Gebze Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile Gebze’de bir otelde düzenlenen şampiyonada 65 farklı ülkeden toplam 267 sporcu yarışmaya başladı. Şampiyonanın açılış törenine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, sporcular ve antrenörleri katıldı.

Gebze’de satranç sporunun gelişmesine büyük destek verdiklerini belirterek sözüne başlayan Adnan Köşker, “Bu 9 senelik belediye başkanlığım döneminde satranca verdiğimiz önemden dolayı Federasyon Başkanımızla beraber organize ediyoruz. Tabi burada yine geçen yıl yaptığımız Türkiye Şampiyonası vardı. Orada dedik ki ‘Bunu neden üst seviyelere taşımayalım. Dünya Gençler Şampiyonasını burada yapalım.’ Daha sonra aldığımız kararla çalışmalar gerçekleştirerek bugün burada Dünya Gençler Satranç Şampiyonası’nı gerçekleştiriyoruz. Burada şampiyonada ilk olan 65 ülkeden en büyük katılımla bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz” dedi.

Gençlerin kıyasıya bir yarış içerisinde olduğunu ifade eden Köşker, “Yarış derken tatlı bir yarış. Bu bir spor etkinliği. Zeka üstünlüğü, tecrübe, dayanıklılık, sabır, insanda ne kadar fazlaysa burada başarılı olacak. Satrancın en önemli özelliklerinden bir tanesi, insanın ilmi ve ticari düşüncesini, hayata bakışını, muhakeme gücünü tamamen değiştiren bir spor. Onun için önemsiyorum. Biz de belediye olarak 8 bin öğrencimizi, satranç müsabakalarından sonra eğitmeye başladık. Bu öğrencilerimiz yarışmaya hazır hale geldiler. Amacımız önemli liderler yetiştirmek” diye konuştu.

Satrancın tüm Türkiye’de yaygın hale geldiğini belirten Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise, “Milli Eğitim ve Spor Bakanlıklarımızın önemli çalışmaları var. Tüm bu çalışmalar içerisinde Cumhurbaşkanımızın gittiği her yerde satranç takımı dağıtıyor olması bizlere çok güç veriyor. Bu büyük organizasyona katılımın bu kadar yüksek olması da yılların verdiği deneyimin sonucu olsa gerek. Çok güzel anılarla katılan sporcuların ülkelerine döneceğini düşünüyorum. Türkiye’nin çok önemli ve güvenli bir ülke olduğunu dünden itibaren söylemeye başladılar, eminim ki giderken de aynı duygularla gidecekler” diye konuştu.

Son olarak söz alan Kaymakam Güler de, “Önemli olan burada gençler arasında bir kaynaşma olacak. Burada onlara iyi bir ev sahipliği yapabilirsek ülkemizin gönüllü elçileri olacaklar. Bizim hem kendi gençlerimize hem de onlara güvenmemiz gerekir. Onları iyilikte, sporda, güzellikte bir araya getirmemiz lazım. Artık dünya savaştan ve kavgadan uzaklaşmalı. Biz inanıyoruz ki tüm ülkeler gençlerini iyi yetiştirirse bu savaşlar olmayacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, 195’i unvanlı olan 267 sporcu, şampiyonada dereceye girmek için mücadeleye başladı. 11 gün sürecek şampiyona 16 Eylül’de sona erecek.