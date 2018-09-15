Dünya Gençler ve Genç Kızlar Satranç Şampiyonası'nda ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Satranç Federasyonu ve Gebze Belediyesi ortaklığında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen Dünya Gençler ve Genç Kızlar Satranç Şampiyonası sona erdi. 10 gün boyunca devam eden satranç turnuvasında 65 ülkeden 267 kıyasıya yarıştı. 10 gün boyunca süren yarışmasında gerçekleşen final heyecanlarının ardından ödül töreni düzenlendi. Gebze Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Karaş Ergezen, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, sporcular, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan ödül töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, dünya sporcularını Gebze'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “10 gün önce büyük bir heyecanla başlayan Gebze'de gerçekleştirmiş bulunduğumuz Dünya Gençler Satranç müsabakasını başlatmış bulunmaktayız. Şu şampiyonanın en büyük adımlarından birisi 62 ülkeden 200'den fazla sporcunun katılımı ile gerçekleştirdik. Dünyanın gözü buradaydı. Özellikle yabancı ülkelerden katılan sporcularımızın aileleri, arkadaşları ve dostları merakla görmek istiyorlardı. Türkiye'ye gelen bu arkadaşlarımızın Dünyaya verdiği bir mesaj vardı. Ben burada mücadele veren tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu teşekkürün sebebi kaldıkları 10 gün içerisinde heyecanla mücadele vermeleri ve sosyal medyadan paylaştıkları mesajlar vardı. Çok memnun olduklarını duyurmaları beni mutlu ettiler” dedi.

Daha sonra konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “12 gün boyunca sizlere Türk misafirperverliğini, eşsiz bir satranç turnuvası ile sunmaya çalıştık. Bu organizasyonu en başından sonuna kadar kıymetli bir yol arkadaşı ile tamamladık. Destekçimiz Gebze Belediyemiz ile her aşamada yanınızda olduk. Bu sebeple Gebze Belediyesi'ne, kıymetli başkanımız Adnan Köşker'e ve tüm belediye ekiplerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Ayşe Karaş Ergezen: "Satranç umut, mücadele ve strateji sanatıdır"

Ödül töreninde son olarak konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Karaş Ergezen, “Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen ve Gebze Belediyesi'nin destekleri ile organize edilen Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'nın ülkemizde gerçekleştirilmiş olmasından çok mutluyuz. Ben bu aileye 2 sene önce katıldım sayın başkanımın davetiyle. Önce tereddüt etmiştim. Ama sonra bu güne kadar verdiğim en doğru kararlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tür müsabakalara katıldığımızda gerek bakanlığımız altındaki çocuklarda nasıl ilerlemelere katkı sağlamasına şahit oldukça çok mutluyum. Ben başkanıma beni bu organizasyona davet ettiği için teşekkür ediyorum. Satranç umut, mücadele ve strateji sanatıdır. Aynı zamanda bir insanın yardımlaşmayı öğrenmesi, fedakarlık ve birlikte olma yetisini geliştirmeyi sağlamaktadır. Bundan dolayı bu satranç spora katkılarından dolayı federasyonumuza, Gebze Belediye başkanı Adnan Köşker'e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ödül alan sporcular açıklandı. Genç kızlar kategorisinde Rusyalı sporcu Maltsevskaya Aleksandra 1., Özbekistanlı sporcu Tokhirjonova Gulrukhbegim 2., Gürcistanlı sporcu Khomeriki Nino 3. olurken; erkekler kategorisinde İranlı sporcu MaghsoodlooParham 1., Hindistanlı sporcu Puranik Abhimanyu 2., Rusyalı sporcu Labanov Sergei 3. oldu. Törende dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.