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09 Ağustos 2018 12:31

Dünya kültürleri İzmit’te tanıtılmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi tarafından açılan Speaking Cafe’de düzenlenen Romanya kültür gecesinde dünya kültürlerini tanıtılmaya devam edildi.

Dünya kültürleri İzmit’te tanıtılmaya devam ediyor

09 Ağustos 2018 12:31


İzmit Belediyesi’ne ait olan Speaking Cafe, dünya kültürlerini ağırlamaya devam ediyor. Şimdiye kadar birçok ülkenin kültürünün tanıtımının yapıldığı Speaking Cafe, son olarak Romanya kültür gecesine ev sahipliği yaptı. Belsa Kuyumcular Çarşısı üzerinde bulunan Speaking Cafe’de Romanya Kültür gecesinde ülkenin ulusal marşı okunduktan sonra ülke hakkında bilgiler verildi. Robert’a Tripea tarafından yapılan sunum ile Romanya mutfağı, geleneksel dansları hakkında videolar izletildi. Avrupa’nın en büyük festivallerinden olan Untold Festivali hakkında görsel sunum gerçekleştiren Robert’a Tripea son olarak Romanya’nın görülmesi gereken tarihi ve turistik yerler hakkında bilgi verdi. Genç ziyaretçilerin yanı sıra Kocaeli’de bulunan AIESEC stajyerleri de kültür gecesine yoğun ilgi gösterdi.


İngilizce dışında başka bir dilin konuşulmadığı kafedeki atmosferin İngiltere’den farksız olduğunu söyleyen öğrenciler, “Kafede sanki kendimizi Londra’da hissettik. Kafe sayesinde hem dilimiz gelişiyor hem de dünya kültürlerini öğrenme imkanı buluyoruz. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a böylesine güzel bir mekan için çok teşekkür ederiz” dediler.




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