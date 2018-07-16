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16 Temmuz 2018 13:28

Dünya Kupası final coşkusu K@bin’de yaşandı

KOCAELİ(İHA) – Sekapark’ta yer alan K@bin’de, Dünya Kupası final maçına Kocaelililer yoğun ilgi gösterdi.

Dünya Kupası final coşkusu K@bin’de yaşandı

16 Temmuz 2018 13:28


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Rusya’da yapılan 2018 Dünya Kupası final maçını Sekapark’ta bulunan K@bin’den futbolseverlerle paylaştı. Yaz ayları boyunca K@bin etkinlikleriyle çocuklar ve velilerinin yanında olan Büyükşehir, futbolseverleri dünya kupası boyunca ağırladı. Fransa – Hırvatistan arasında oynanan Final maçını K@bin’den takip eden futbolseverler, heyecanlı dakikalar yaşadı. K@bin’e yoğun ilgi gösteren futbolseverler dolan alanın dışından final maçını takip etti. Final maçı sonrasında futbolseverler arasından 3 kişiye, orijinal Dünya Kupası Futbol Topu hediye edildi.


Tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen, dünya kupasında final heyecanı yaşandı. Kıyası rekabetin yaşandığı maçta, Sekapark K@bin etkinlikleri kapsamında LED ekrandan futbolseverlere final maçı izletildi. Fransa Hırvatistan’ı 4-2’lik skorla yenerek, 2018 Dünya Kupası şampiyonu oldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sekapark’ta kurulan K@bin, birçok etkinliğin yanı sıra Dünya Kupası boyunca futbolseverlere heyecanlı anlar yaşattı. Alanda kurulan büyük LED ekrandan, Dünya Kupası’nın tüm maçları canlı olarak futbolseverler tarafından izlenebildi. Ayrıca tüm turnuva boyunca futbolseverlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.




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