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14 Nisan 2017 18:15

Dünya sanat günü etkinliği 20 Nisan perşembe günü yapılacak

İzmit şehir merkezindeki Yürüyüş Yolu, Dünya Sanat Günü etkinliklerine sahne olacak.

Dünya sanat günü etkinliği 20 Nisan perşembe günü yapılacak

14 Nisan 2017 18:15


Dünya Sanat Günü etkinlikleri yürüyüş yolunda yapılacak. Her yıl 15 Nisan’da kutlanan Dünya Sanat Günü etkinlikleri, referandum nedeniyle 20 Nisan Perşembe günü yapılacak. Sanat günü etkinlikleriyle ilgili İzmit Belediyesi’nde bir toplantı yapıldı. Toplantıya İzmit Belediyesi yetkilileri, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Lisesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi, Halk Eğitim, İZMEK ve Mustafa Türk Sanat Galerisi’nden ilgililer katıldı. Toplantıda etkinlik programı görüşüldü.


20 Nisan Perşembe günü saat 11.00’deki programda Yürüyüş Yolu boyunca stantlar kurulacak, canlı performanslar sergilenecek.




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