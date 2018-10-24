Dünya'nın 5. en büyük uçurtması Kocaeli'de gökyüzünü renklendirdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli sahili Sekapark'ta düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan ‘Uçurtma Festivali'nde uçurulan Türk bayraklı 60 metrekarelik dev uçurtma gökyüzünde dalgalandırıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleşen ‘Uçurtma Festivali', Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KOÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle Sekapark Uçurtma Tepesi'nde düzenlendi. Festival alanında 60 m2'lik dev Türk bayrağı uçurtması ile yapılan gösteri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Türk bayraklı uçurtmaların gökyüzünü süslediği festivale katılan üniversiteli ve liseli gençler, Büyükşehir Bando Takımı'nın müzikleriyle uçurtmalarını uçurarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu da doyasıya yaşadı.

60 m2'lik uçurtmayı 4 kişilik ekip uçurdu

7'den 70'e birçok vatandaşın ilgi gösterdiği festival için özel olarak tasarlanan dünyanın 5'inci en büyük bayrak uçurtmaları sıralamasında olan 60 metrekarelik dev Türk bayraklı uçurtma, 4 kişilik ekip tarafından havalandırıldı. Dev uçurtmanın yanında üniversiteli ve liseli gençlerde kendilerine verilen yüzlerce Türk bayraklı uçurtmaları uçurarak Kocaeli semalarında görsel bir şölen oluşturdu. Festival alanında ayrıca kurulan atölyelerde ziyaretçilere, uçurtma yapımı ve uçuş teknikleri öğretildi.

Cumhuriyet ve Gençlik Festivali

Cumhuriyetimizin 95'inci yılına özel olarak 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali'de 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yapılacak. İzmit ile sınırlı kalmayan festival kapsamında Gebze'de Cumhuriyet Yürüyüş Korteji'nin ardından Gebze Metin Oktay Stadı'nda "Oğuzhan Koç'' konseri düzenlenecek. İki gün boyunca çeşitli etkinliklerin ve konserlerin düzenleneceği festivalde Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak.