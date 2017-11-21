Dünyanın gündemi Gebze’de tutuldu

Ersoy Dede geçtiğimiz günlerde NATO ‘nun Norveç’te düzenlediği tatbikatta yaşanan skandala değinerek, “Bu olay bir anda meydana gelmedi. Bu olay üst aklın daha önce düzenlediği oyunların bir benzeri” dedi.

Hikmet Genç de yıllarca yurt dışında yaşadığını ifade ederek, “Eskiden yurt dışında yaşayan insanlar iyi bilirler, ülkenden haber almak gerçekten oldukça zordu. İnternet yok, telefon çok pahalı bu durumda alırsın bir gazete bakarsın bir cümle ile ülkenden bir haber görürsen işte aldığın haber o olurdu. Şimdi ise Türkiye gazetelerin manşetlerinde dünyanın tanıdığı bir ülke, dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bir ülke konumunu geldi” ifadelerine yer verdi.