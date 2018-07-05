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05 Temmuz 2018 11:45

Dünyanın ilk deprem temalı film festivali İzmit’te

İzmit Belediyesi, Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği ve bir alışveriş merkezi ortaklığında düzenlenen 1.

Dünyanın ilk deprem temalı film festivali İzmit’te

05 Temmuz 2018 11:45

İzmit Uluslararası Kısa Film Festivali, yarışmasının ödül töreni 17 Ağustos’ta İzmit’te yapılacak.


Dünyanın ilk deprem temalı kısa film festivali olma özelliği taşıyan yarışmanın başvuruları tamamlandı. İzmit Belediyesi, Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği ve bir alışveriş merkezi ortaklığında 17 Ağustos tarihinde İzmit Belediyesi tarafından yapılan Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’nde yapılacak ödül töreniyle kazananlar açıklanacak. İzmit Belediyesi Deprem Ana Temalı Uluslararası kısa Film Festivali yarışması için 5 kıtadan 32 ülkeden 23 dilde başvuru yapan toplam 156 aday arasından belirlenen 135 film, yarışmaya katılmaya hak kazandı.


17 Ağustos depremi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek.




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